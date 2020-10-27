網紅限時動態回覆大數據 揭開「濕」敗真相

人氣辣妻KOL山東多年保濕經驗，卻發現愈保濕愈乾！氣溫驟變讓人瞬間感受到秋冬季節的來臨，肌膚保濕也頓時成為保養重點，但你知道幾乎所有民眾都有「含水量迷思」嗎？知名人氣辣妻KOL山東，同時也是新科金曲獎最佳樂團得主人妻，日前因突如其來的變天，苦惱地發了「最慘的保濕經驗」限時動態，意外引發網友熱烈迴響分享保濕瞎事，透過網友問答大數據證實有9成民眾都有慘烈的「濕」敗經驗，保濕保養品愈擦愈乾，加劇了乾癢不適、膚質每況愈下的情形。

保濕與肌膚護理油專家友華生技Bio-oil百洛，提出2020保濕新觀點：「保濕品不是愈多水愈「水」，應該在意油水的完美比例！Bio Oil 致力研發專業級護膚品，運用油脂使產品發揮卓越效果。而防止肌膚水分流失最理想的方法，就是補充皮脂膜的油脂。傳統的乾燥肌膚專用產品，如乳霜、乳液和軟膏等，平均含有約 20% 的油脂類成分，而 Bio Oil滋潤凝膠則含有84％。」在經過百大醫療人士使用百洛滋潤凝膠（Bio-Oil Dry Skin Gel）後共同表示：「油，才是保濕保養重點！含油量超過50％，能讓保濕與鎖水的效果更加進化。」

百洛滋潤凝膠獲得全台灣百位醫護專業人士，一致肯定改善乾燥、脫皮、龜裂。圖／業者提供

人氣網紅山東近期因老公得金曲獎生活美滿，但保養上卻出了點小狀況！保濕多年卻覺得好的保養品難尋，苦惱之餘在社群平台上發了「保濕瞎事」限時動態，沒想到透過網友大量回覆發現，民眾愈保濕愈糟的經驗高達9成！

網友「濕」敗經驗百百種，像是「抹下去化成水珠然後就不見惹，說好的吸收應該是蒸發了吧？」、「腳踝乾到男友問我是不是晚上有去工地上班？」「使用某品牌後，皮膚反而脫皮到被說像是小吃店的紅色衛生紙」、「因為臉太乾敷保濕面膜，結果像被鹽酸潑到！」等數十則留言，顯現多數人依然迷「濕」在肌膚保濕之中。

保濕與肌膚護理油專家Bio-oil百洛看到限時動態後，建議山東可使用去年秋冬才推出的「百洛滋潤凝膠」，此產品運用50％ Bio-Oil護膚油為基底，另外添加乳油木果油、玻尿酸..等保濕成分，黃金比例讓肌膚更滋潤，難怪獲得世界各國的好評認證，僅在推出市場18 個月，就於英國、法國、義大利與西班牙獲頒年度護膚品獎項。

多數人想到保濕，都是以形補形的觀念，認為保濕產品水份夠多才有效。事實上，皮脂膜的油脂不夠，經皮水分散失，才是皮膚乾燥的最大關鍵！當保養品中的水分接觸到肌膚後會逐漸揮發，將皮膚中既有水份一起帶走，導致愈保濕卻愈乾的狀況屢見不鮮！肌膚護理油專家Bio-oil百洛率先顛覆傳統高含水迷思，打造全球第一款的保濕新品「百洛滋潤凝膠」（Bio-Oil Dry Skin Gel），使用全球領先技術將高達50％的百洛護膚油（Bio-Oil Skincare Oil）融入保濕原料，只溶於水的保濕劑僅需一點水分協助其發揮，富含84％高油脂可以補充表層脂質，鎖住水分還能舒緩乾燥肌膚，幫助肌膚保水維持滋潤，延展性極佳，少量使用即可達到保濕效果，成為2020最先進的「油保濕」新正解！