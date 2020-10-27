交大研發癌症篩檢輔助晶片 強攻智慧醫療商機

國立交通大學近年整合校內產學運籌中心資源與教育部高等教育深耕計畫支援下積極推動生醫工程與發展智慧醫療。交大生醫工程研究所李博仁助理教授實驗室團隊，在研發出全台首創精子檢測微流道晶片「好孕精子檢測晶片」之後再推力作，聚焦「癌症篩檢」領域之輔助晶片，未來全球市場相關檢測需求預估可達千萬美金。

癌症為台灣國人十大死因中排名第一，以常見的肺癌、乳癌及直腸癌為例，早期發現治癒率較高，據統計肺癌早期發現(第一期)治癒率達80%、乳癌及直腸癌早期發現治癒率近90%。而目前醫療院所現有之CTC液態活檢技術，光檢測機台儀器費用就要上千萬台幣加上單次耗材費用成本較高，因此病患若要自費進行CTC液態活檢，單次費用往往要自行負擔近2-3萬元。

由交大生醫所李博仁助理教授團隊耗時近5年，投入數百萬研發費用，成功研發出癌症篩檢輔助晶片「i-Finity癌無現」循環腫瘤細胞預濃縮晶片，為微流體晶片技術之進階研發，其特色為成本低、速度快且準確率高。前處理系統免抗體，透過將細胞純度提高後再行檢測，因此具有高度檢測準確性。

李博仁助理教授分享，目前研發已可準確檢測出肺癌、乳癌及直腸癌等三種常見癌症細胞，使用「i-Finity癌無現」階差雙螺旋晶片技術處理的樣本，臨床實驗準確度近99.99%。且檢測成本僅約目前CTC醫療檢測市場之1成，目前「i-Finity癌無現」技術已開發至第四代，預計於2023年通過FDA。

李博仁助理教授表示，癌症篩檢輔助晶片的開發能走到這一步，非常感謝科技部、教育部、交大新世代功能性物質研究中心、交大智慧醫療辦公室的研究經費支持，及交大研發處、產運中心與國際產學聯盟的多方位輔導， 還有臺大醫院新竹分院的大力幫忙，才有如此成績，未來希望能夠與各大醫療院所與相關業者合作推廣早期篩檢，提高癌症病患的治癒率。