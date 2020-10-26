全球唯一可使用在高壓氧艙的範美呼吸器

範美公司自主研發製造的不用電呼吸器有一個很大的亮點，是無須電力供應驅動設備運作供氧，因此在無電力可用的特殊緊急救護情境下，爭取黃金時間、搶救生命，更顯其重要性；2020年7月美國德州遭受颶風侵襲，來自台灣-範美公司的不用電呼吸器挽救了許多颶風受害者的生命，為台灣作了一次最好的「醫療外交」。

2011年3月11日日本大地震引起海嘯，由於電力中斷，許多受災的生命，大眾只能眼睜睜地看著他們的逝去；範美高氧生醫董事長蔡啟聖醫師為此深感婉惜，也因此激勵他投入研發不用電呼吸器的決心，也因為有了不用電呼吸器，造就出同樣在電力中斷的環境下，卻出現完全不同的美好結局。

範美公司指出，不用電呼吸器，是透過氣源壓力(氣動)驅動的呼吸器，因此可在戶外等無電力供應的環境下，提供病患緊急救援；例如，偏鄉地區、供電不穩的場域，或是在救護車等任何移動載具上都可以使用。範美呼吸器採用全氣動控制的設計，因此能避免高壓氧艙中高氧濃度下使用電力驅動設備的危險。

範美為台灣本土高壓氧的領導廠商，產品行銷全球二十年；創立於2001年的範美於2002年即取得美國高壓氧FDA銷售許可，2003年成功銷售高壓氧給美國Dick Rutkowski，成為美國使用台灣範美高壓氧艙的濫觴。Dick Rutkowski在高壓氧艙界饒富盛名，一生致力於潛水及高壓氧教學。

範美的高壓氧艙已銷售至美國最重要的戰略基地之一的關島；關島地區醫療城(GRMC)座落於Dededo，是擁有136張病床的急救醫院，為關島以及CNMI、Palau、FSM和馬紹爾群島的居民提供世界一流的醫療服務。醫療城是關島首家引入傷口護理高壓氧艙的醫院，引進使用的正是來自台灣範美的高壓氧艙。

21日在2020中小企業商機媒合交流會(台北場)，範美不用電呼吸器獲得很高的評價，當天政府官員、投資界、外商銀行、產業界、研究機構專家紛紛參觀洽詢，成為會場最吸睛的亮點之一。

2020年全球新冠疫情一波未平，一波又起，許多國家確診及死亡人數持續大幅攀升；十年前範美開發出重症使用的呼吸器也已取得美國FDA認證，使用在高壓氧艙內；因應2020年新冠疫情，範美團隊再開發出簡易型呼吸器，第二季已申請美國緊急EUA，一旦取得EUA認證，將全力投入全球醫療市場共同抗疫。