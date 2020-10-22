送子鳥報到 Darren夫妻試管一次成功懷孕

藝人 Darren (邱凱偉) 與太太曾威菱 (Vivi) 結婚 5 年，喜歡孩子的他們努力多年，但肚皮始終不見動靜，去年 7 月經友人介紹前往台北送子鳥11生殖中心求治，送子鳥生殖中心院長賴興華醫師評估 Vivi 的年齡及卵巢庫存量後，建議兩夫妻進行「三代試管普拉斯 (IVF 3 plus)」療程，一次植入就順利懷孕，目前已懷孕 5 個多月。

高齡染色體異常率高 三代試管精準挑選

賴興華醫師表示，Vivi 雖然外表凍齡亮麗，但 女性 35 歲後普遍面臨卵子庫存量「 AMH (抗穆勒氏管激素) 」下降問題，因此花了將近三個月時間、取卵 2 次，好不容易收集到 9 顆漂亮的囊胚其中 6 顆適合採樣的胚胎以「三代試管 (PGS/PGT-A) 」技術進行胚胎著床前染色體篩檢，結果發現僅有 2 顆正常。

個人化精準試管加動態追蹤 一次好孕

除了胚胎染色體外，為了讓 Darren 夫妻能夠順利帶個寶寶回家，賴興華醫師也建議在植入前進行「子宮內膜容受性檢測 (ERA)」，精準找出最佳的植入時間點，可將懷孕率提高 10~20%。賴醫師指出，約有三成女性胚胎著床時間點與大多數人不同，而 ERA 檢測後發現，Vivi 的「著床窗期」比人晚了一天，需調整黃體藥物浸潤時間。更重要的是，搭配個人化動態追蹤母體免疫、血栓、子宮內菌叢及環境等，將所有細節都先確認好再精準植入，植入後成功懷孕。

三代試管普拉斯 突破懷孕率

賴興華醫師表示，目前試管嬰兒懷孕率停滯不前，必須更仔細從母體與寶寶探索。精準醫療「三代試管普拉斯」療程，將試管懷孕率提升至超過 80%，除了抽絲剝繭找出難孕原因外，需將母體與胚胎都準備好，並在時間軸上不斷地照護與監控，即時調整用藥方式，才能實現活產健康寶寶的目標。

各代試管比較表