右膝內翻長骨刺 婦人O型腿加劇變長短腳 「保膝關節手術」延緩退化性關節炎換膝時間



10月20日為世界骨鬆日，呼籲國人關心骨骼及關節健康。新竹縣一名年約55歲的王姓婦人，從事教學工作剛退休不久，退休前時常須久站授課，退休後喜愛與鄰里好友參加社區舞蹈班，不時著裙裝參加成果發表。但近期王姓婦人右腳膝蓋常常疼痛不已，蹲下去無力氣再站起來，膝蓋有愈來愈酸軟的現象，原本的O型腿似乎也越來越嚴重，王姓婦人只能暫緩跳舞興趣。

經東元綜合醫院骨科施韋伃醫師檢查發現，病人右膝有明顯內翻變形，X光顯示膝關節內側有骨刺增生退化及關節腔變狹窄的現象，進而導致O型腿更明顯，且右腳明顯比左腳短了2公分，使走路有跛腳的情況，影響生活品質。

病人剛執行完「微創高位脛骨矯正手術」的腿部外觀，手術縫紉之傷口明顯較傳統手術小。圖／業者提供

東元綜合醫院骨科施韋伃醫師表示，膝關節退化是中老年人常見的骨科疾病之一，王姓婦人治療期間執行「微創高位脛骨矯正手術」也稱「新保膝關節手術」，手術主要目地是將磨損的關節作修復。開刀後約2個多月，婦人膝蓋已恢復良好，既不酸痛、也不用吃止痛藥，腳的外觀也從O型腿變筆直，不僅腿型變美觀，也更行動自如，休息1個多月後即可開始騎腳踏車，並繼續參加社區跳舞活動，回復良好的生活品質和社交活動。

病人經由「微創高位脛骨矯正手術」，術後傷口微小，術後癒合時間縮短，且傷口較美觀不明顯。圖／業者提供

東元綜合醫院骨科施韋伃醫師進一步說明，「微創高位脛骨矯正手術」是經由膝內側下方開一微創小傷口，把內側小腿上方脛骨打開，再用強化的鈦合金及微創小傷口，矯正到正常解剖結構的角度。通常手術後隔天即可拿輔助器下床活動，傷口癒合僅需2週時間，建議休息3至4週後即可返回職場執行一般非負重性工作；如果是勞力型工作，建議休養6至8週後，經門診追蹤穩定後再工作。根據文獻研究也發現，手術後不少患者因為重心的轉移，膝內側開始有軟骨再生的現象，因此也稱為「保膝關節手術」，即是指膝蓋可延長壽命，免於提早接受人工膝關節手術。

許多長輩擔心膝蓋痛就要換人工關節，遲遲不敢就醫，東元綜合醫院骨科施韋伃醫師表示，其實目前以「新保膝關節手術」文獻研究追蹤發現，可至少10年至15年不用換人工關節，而且病患可以能從事健走、游泳及騎腳踏車等運動。「微創高位脛骨矯正手術」只要符合BMI<30，膝蓋內翻變形<15度且年齡介於40歲到60歲之間，站久或走久膝內側疼痛，膝蓋活動範圍角度正常之患者，都可以採用這項手術。

經由膝內側執行開放性矯正手術示意圖。圖／業者提供

施韋伃醫師也提醒，預防勝於治療，平常有膝關節疼痛、不適無力或變形，甚至不只膝痛，開始延伸到臀痛、腰痛等情況，建議及早至醫院就診，以免錯過手術黃金治療期。平時也需要適度運動健走、鍛鍊大腿股四頭肌耐力，並控制體重來降低膝蓋負荷，延長膝關節壽命。