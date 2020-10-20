國璽發現強化年長者治療關鍵 登上國際期刊

突破幹細胞治療困境 加速邁向國際舞台

國璽集團(證券代號：6704）研究成果再傳佳績。過去國璽與台南市立安南醫院的密切合作，在心臟相關疾病上已經研發數種新的幹細胞治療方式，本次針對不同年齡層使用幹細胞治療又有新的發現。研究團隊發現幹細胞移植時，氧化壓力相關的訊息傳遞路徑ROS-NLRP3-IL1β過度活化將阻礙幹細胞治療效果，如果能有效改善年長者體內氧化壓力，便可增進幹細胞在心血管疾病的治療效果。此研究成果於2020年10月登上國際知名期刊「Journal of Cellular and Molecular Medicine」。

幹細胞藥物能提升幹細胞於老化個體內的移植率。圖/國璽幹細胞提供

國璽指出，再生醫療是新興的醫學技術，目前已經積極的被應用在治療心肌梗塞等心血管疾病，然而依據研究報導，移植後的幹細胞功能會隨著患者年齡增加而降低。國璽研發團隊最新的研究指出，這種功能下降的現象是由體內NLRP3發炎體(NLRP3 inflammasome)所造成，NLRP3是發炎反應中關鍵的作用因子，容易被過氧化物、過量的葡萄糖、膽固醇等活化。本篇論文的第一作者安南醫院心血管中心副院長李聰明教授表示，在我們的研究中發現，與年輕的實驗動物相比，年老的實驗動物在心肌梗塞後，會產生大量的超氧化物(ROS)並且活化NLRP3發炎體，NLRP3發炎體接著會刺激發炎物質IL1β的釋放進而影響幹細胞移植的存活率，使治療效果降低。更重要的是，如果讓年老的實驗動物在心肌梗塞前，持續使用能改善體內微環境的專利藥物，能有效幫助心肌梗塞後NLRP3發炎體不活化，並顯著提升幹細胞移植的效果。

國璽集團董事長莊明熙博士則表示，再生醫療目前是全球相當受到矚目的產業，這次研究的重大貢獻在於能夠分析並找出讓幹細胞新藥發揮最佳療效的關鍵，這是非常大的進展，透過這次的研究，國璽證實以幹細胞製劑結合改善微環境藥物的細胞複合治療方法是不可或缺的，未來配合精準醫療，幹細胞移植前可以先檢測身體的氧化壓力，再評估是否需要細胞複合治療，讓幹細胞新藥的療效在每位病人身上能夠一致，這是細胞療法邁向精準醫療重要的一步。

國璽目前已於竹北生醫園區進行PIC/S GMP等級之幹細胞製劑藥廠建置。圖/國璽幹細胞提供

國璽集團持續投入在幹細胞新藥的開發，具備先進的製程與多項專利技術，該公司目前有三款新藥已進入人體臨床試驗，其中治療肝硬化和腦中風的兩款幹細胞新藥，已經進入第二期人體臨床試驗。國璽集團在完整的軟硬體及人才發揮下，不斷精進再生醫療方面的技術，後續的產品開發預期將朝向精準化、自動化發展。期望未來在法規政策的開放下，結合國內外重要的再生醫療企業共同形成完整的產業鏈，提供國人最好的醫療資源，並邁向國際舞台。