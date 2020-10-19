AI協助醫師快速產出診斷報告，判讀超音波影像更有效率



致力於超音波乳房病變AI應用的太豪生醫，持續深化在智慧醫療領域的布局，10/18在台北國際會議中心，參加中華民國醫用超音波2020年會聯合會舉辦的研討會，會中發表兩項新一代AI產品。此與台大生醫電資所、高雄榮民醫院放射線部、三軍總醫院放射診斷部合作的「自動全乳房超音波AI閱片報告系統」及「超音波乳房腫瘤電腦輔助決策支援系統」，當天研討會現場湧進超過百位臨床醫師熱烈參加與迴響，為AI應用在超音波乳房篩檢作業邁進新里程碑。

太豪生醫總經理賴信宏表示，針對目前已應用在醫院自費健檢中心的自動化全乳超音波ABUS系統，新推出的「自動全乳房超音波AI閱片報告系統」，透過新一代的人工智慧深度學習技術，結合AI輔助偵測可疑病變功能，其病灶偵測敏感度已達95%，可大幅縮短醫師的閱片時間。另外透過幾項整合AI 功能的貼心設計，如自定義報告用詞模板、彈性的報告輸出格式等，也加速醫師完成診斷報告的效率。

另外針對已獲得美國及台灣衛福部醫療器材上市許可的「全乳超音波智慧掃描檢視系統」，除現有AI輔助乳房病灶偵測警示、乳房掃描覆蓋率顯示、病灶定位功能外，亦強化AI輔助品質管控 (Quality Control) ，可大幅降低第一線超音波掃描人員的負擔，降低不同評估人員造成的差異性，亦同步增強超音波乳房檢查的完整性與可靠性，達成以AI輔助超音波乳房腫瘤篩檢品質管控的目的。

此外太豪生醫已在美國臨床實驗並準備申請FDA上市許可的「超音波乳房腫瘤電腦輔助決策支援系統」，以深度卷積類神經網路架構開發。可快速在超音波影像精確定位出腫瘤位置、AI提供病灶輪廓描繪、病灶大小自動測量、精準診斷建議與結構化報告。本系統具有高檢測率、低偽陽性並能精準偵測出小於1公分之腫瘤。在本系統的輔助下，更能有效的提升臨床醫師約10%的準確度。結合「全乳超音波智慧掃描檢視系統」在乳癌檢測上更具有高度臨床價值。

太豪生醫以科技結合醫學協助臨床醫師快速發現腫瘤及縮短診斷流程。深化AI在醫療影像人工智慧的應用，強化超音波乳房檢查品質控管作業，讓醫生判讀乳房腫瘤更有效率，幾項產品已陸續在台灣各大醫療機構及婦女保健中心導入及使用，在日本及中國大陸的上市申請也可望在明年初取得醫療器械許可證，將大幅擴展太豪生醫在國際市場的行銷能見度。