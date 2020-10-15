台灣國際醫療暨健康照護展 昌泰科醫免費心血管快篩



昌泰科醫總經理趙書宏表示，結合醫事人員與營養師免費幫民眾做預防保健的心血快篩與生活飲食作息的健康營養改善諮詢，歡迎有興趣的業者蒞臨參觀討論合作與採購事宜。現場展位有實際體驗與健康諮詢以及低於市場價格來優惠現場體驗的民眾能購買回家幫自己與身邊家人親友做快篩保健與好睡眠。

COMGO心血管AI量測儀器，其體積僅約拇指大小、重量24公克；用戶在家就能夠進行初步的心血管快篩檢測，只需採集150秒的手指動脈的血流動力彈性波形圖再透過中西醫整合的雲端AI演算分析系統分析出血液循環分析手腳冰冷與長期睡眠度足的火氣大(上火)、血管疲勞(昨天睡眠是否充足)、血液濃稠(血液中的含水量是否足夠)、血管年齡(血管老化度)、 生理精神壓力與元氣指數、心電圖訊號掃描是否有心律不整等。

昌泰科醫研發團隊三軍總醫院松山院區心臟內科主任曾今坤醫師亦表示，睡眠不足會影響抵抗力，身體正常的代謝功能會受到影響、人容易疲勞、精神不振工作效率變差並容易發生工安事件，譬如近日就有多起大型車輛的司機，因睡眠不佳導致精神不振造成多起車禍的交通工安事件，需趕緊找出睡眠問題做及時改善。

睡眠充足會讓血液中的T淋巴細胞與B淋巴細胞均有明顯上升，睡眠有問題的人，免疫力會下降、火氣大、容易出現精神不振、無發專心，並容易受到感染、過敏、自律失調與心血管發炎等問題，且不能及時補充水分，體液的大量流失，容易導致血液黏稠，血黏度升高容易形成血栓，進而造成心肌梗塞或腦中風，運動流汗當下若沒有適當補充水份，不但讓血液變濃稠，引發電解質不平衡，可能因為血液毒素濃度太高致腎臟病變，曾今坤醫師建議，民眾千萬不要等到很口渴了才要喝水。

目前昌泰科醫團隊已經打造好睡眠系統Business ecosystem，當輔銷工具儀器(敲門磚)心血管AI量測儀偵測出你睡眠不好時，再藉由昌泰科醫團隊的系統產品從空氣(冷氣與空氣清淨機)、陽光(同色異譜色metamers的智慧照明)、水(小分子高氧水與負氫離子水)與結合睡眠偵測的智慧床墊與微米霧化器(讓花香精油更加好吸收)與腦部鬆弛α腦波音樂，營造出睡在森林享受芬多精看夕陽與日出給民眾有充滿活力的睡眠方案。

針對營養失調造成睡眠與心血管問題的民眾，昌泰科醫團隊的營養師也能協助民眾提供一系列改善的優質營養補給食品，例如鈣+鎂讓肌肉放鬆(更年期婦女鈣質流失而抽筋不好睡覺)。

小分子高氧水與負氫離子水，搭配水果釀造的酵素，讓民眾不再喝手搖飲料造成糖分不斷升高傷害心血管與自律神經失調，並搭配心血管AI量測儀與皮膚濕度檢測計讓民眾知道血液含水量是否足夠、皮膚保溼度是否要加強(小分子高氧水搭配微米霧化器，讓皮膚好吸收)。

透過COMGO心血管AI量測儀報告，再結合後端客製化的健康管理，進而改善生活作息、飲食控制、營養補充，讓老化的血管恢復年輕活力。圖／昌泰科醫提供

目前昌泰科醫正在進行A2輪增資五千萬元，讓昌泰科醫立足臺灣攜手日本前進全球，歡迎有興趣的民眾與公司法人與創投與昌泰科醫聯繫。

昌泰科醫公司電話（02）2906-1123，網站：www.comgocloud.com/