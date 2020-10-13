尖端醫、花慈通過衛福部核准 膝關節軟骨缺損新療法

尖端醫董事長蘇文龍表示，首件「自體骨髓間質幹細胞移植」獲核准，激勵尖端醫邁向新里程。圖／尖端醫提供

膝部關節炎退化的民眾，未來治療有新的選擇！衛福部日前同意花蓮慈濟與尖端醫（4186）申請的自體骨髓間質幹細胞移植治療案，這是台灣核准的第1件自體骨髓幹細胞治療計畫，待花蓮衛生局核可收費後，花蓮慈濟醫院可開始收治2到3級的退化性關節炎患者，可減輕患者膝蓋疼痛，並延長膝關節使用年限5到10年以上。

尖端醫是“全國首家”通過衛福部核准，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的公司，繼去年八月與花慈取得全台第三張免疫細胞治療許可後，再次獲得衛福部特管辦法二項申請案的核准外，同時持續投入其他適應症的開發。

根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率有15％，換算全台約有350萬人飽受關節疼痛之苦，這已非老人專利；另依2017年全國就醫次數調查，其中因膝部關節炎而就醫的人數逾83萬人，比起2016年的79萬就醫人數，增加近5萬人。

花蓮慈濟院長林欣榮認為，隨著醫療科技及藥物的進展，疾病治療「武器」越來越多元，各科領域應該思考，哪種治療對病人最好。以退化性關節炎為例，現今是再生醫學及細胞療法的時代，置換人工膝關節不再是唯一的治療方式，很多病患不願意置換人工關節，現在可用自體骨髓間質幹細胞來解決這方面的問題。

尖端醫雖受COVID-19新冠肺炎疫情影響，依公開資訊觀測站，自結9月營收0.16億元，1月至9月累計營收1.6億元，年增29.82％，主要成長動能來自細胞相關保存與治療服務等，下半年度將積極投入SARS CoV-2病毒抗原及抗體快篩檢測市場。

積極發展免疫細胞治療外，尖端醫在幹細胞的應用與發展上，更是備受關注，此次通過的自體骨髓間質幹細胞移植，還可用於神經醫學領域的慢性缺血性腦中風與脊髓損傷，尖端醫也同樣送出了上述兩項神經醫學應用的特管辦法案件，將待衛福部審查核可後，可為需要的病患帶來更多新希望。