台灣艾捷隆Igenomix跨國生殖醫學論壇線上交鋒

為亞太地區生殖醫學專家帶來火花與契機

2020 因應後疫情時代，Igenomix APAC 特地邀請來自台灣、日本、中國的代表性醫師，以及西班牙母公司的PGT-A 資深研究總監－Carmen Rubio與各國生殖醫學菁英於2020年9月27日舉行生殖醫學線上論壇，討論Covid-19、niPGT-A與反覆著床失敗的解決方案。

本次論壇中，來自「台灣頂尖生殖醫療品牌」的臺北婦產科診所．生殖中心副院長-林時羽醫師，特別分享台灣如何在COVID-19中，維持診所運營的策略。其內容介紹了政府的指導方針、病患進入院所前與手術前的措施，更提及COVID-19對生殖醫學的可能影響，以及如何避免，為另外14國的生殖醫學專家分享了台灣疫情下的策略。

另外，根據Igenomix 研究，子宮內膜中的菌相會影響懷孕率與活產率。EMMA子宮內菌叢檢測與ALICE感染性慢性子宮內膜炎檢測，其報告結果將提供病患的子宮內膜菌相狀態，協助醫師進一步分析患者反覆性流產的原因。本次論壇，來自日本的講者 -Dr. Nanako Iwami對至少3次ET失敗的158名43歲以下的患者，依照EMMA報告中的說明對患者進行治療，後發現其移植率、懷孕率、持續懷孕率，都比沒有做EMMA的患者高，其他數據則無差異。且EMMA/ALICE的報告中，若結果為Normal，則病患的持續懷孕率最高，Abnormal/Negative 的流產率則比懷孕率高。

而ERA子宮內膜容受性檢測，已是生殖醫學界知名的檢測。透過ERA找到最佳著床時間，協助醫師於最佳時間點植入胚胎，藉以提升試管嬰兒的成功率，也受到「亞洲排名第105名之頂尖學院副教授」Dr. Tomonori Ishikawa的肯定。同樣來自日本的Dr. ISHIKAWA表示，有做ERA的患者在兩次移植的加總結果中，比沒做ERA的患者的懷孕率高。

台灣艾捷隆Igenomix 總公司的資深PGT-A 總監，Dr. Carmen Rubio則以培養第六天的胚胎切片和培養液分別進行PGT-A和EMBRACE（niPGT-A），其一致性高達84%，顯示非侵入性的PGT-A結果是可信的，並可為型態不佳的胚胎提供一種非侵入式的新選擇。

透過ERA 、EMMA、ALICE、EMBRACE檢測，可縮短IVF cycle 到first live birth 的時間，因此可為病患降低IVF 療程的整體花費。

Igenomix積累了超過20年的專業研發能量，擁有超過6項生殖專利技術、24間實驗室遍布全球4大洲、發表超過460 篇知名論文，與世界各地知名醫學中心、醫師均有廣大深厚的研究與合作，此後台灣艾捷隆Igenomix更將以此作為基礎，持續開展新的研究，並期待繼續以領航者身份為生殖醫學界帶來更多開創性的技術。

公司網站: https://www.igenomix.tw/

Symposium Video: