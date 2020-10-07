食品所瞄準新保健市場 建立微菌產品開發之關鍵技術

食品工業發展研究所(簡稱食品所)建立微生物組絕對厭氧菌研發技術平台，未來將結合轉譯醫學，瞄準精準健康產業，投入新保健市場。

絶對厭氧菌保存與鑑定樣品盤。



人體腸道中約有一千多種微菌，不同飲食及生活習慣，造就不同的腸道菌組成及數量。現代科學研究發現，腸道不健康容易發生肥胖、非酒精性脂肪肝、糖尿病及粥狀動脈硬化等代謝異常疾病，也可能影響自律神經恆定，甚至與自閉症發生具關聯性。由於影響腸道健康之重要微菌存在於腸道的厭氧環境中，不容易從腸道分離，也不易發展成產品，食品所在經濟部技術處科技專案計畫支持下，建立「微生物組絕對厭氧菌研發技術平台」，包括微生物組分析技術、培養體學技術及體外培養技術等。

食品所廖啓成所長表示，利用微生物組分析技術，可以找到健康關鍵的微菌；利用培養體學技術，可以將關鍵微菌分離出來，成就次世代益生菌的可能。食品所已經找到目前熱門的肥胖剋星AKK菌，甚至已分離出至少120個種以上腸道菌種，建立腸道菌庫，再結合體外培養技術及一系列的功能篩選，成為未來發展微菌產品關鍵技術。廖所長強調腸道好菌的發現，需要微生物組技術平台來幫忙(microbiome can help)，以創造產品無限的可能，食品所已與多家醫學中心合作，未來將結合林口長庚醫院在微菌植入術及轉譯醫學的高端技術，共同發展出精準微菌治療，也將導入食品所生物資源產業化的核心能量，發展出次世代益生菌的新保健產品，達到精準健康之產業目標。相關資訊逕覽：https://youtu.be/mtXVF8bjeMI