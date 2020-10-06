華育生殖徐明義教授打破高齡魔咒 求子15年高齡夫妻成功受孕

台灣AMH教父徐明義教授分享，近年來遇到許多高齡求子夫妻，其中不乏求子超過十年歷程依舊努力嘗試懷孕的夫妻，而近期華育生殖醫學中心收到令人感動15年從來沒有懷孕的高齡不孕夫妻經華育治療成功受孕的心路歷程分享。

A夫妻表示「在好友推薦的推薦下，讓我們這對結婚15年的高齡夫妻，在徐醫師跟整個華育團隊的專業協助之下，非常幸運的成功懷孕。除了不可控制的幸運之外，我們特別推崇徐醫師的專業能力與慎重態度，我們相信徐醫師的這兩個優點提高我們成功懷孕的機率。並且，徐醫師帶領的華育團隊讓我們在磨人的求子的過程中備感溫暖與安心，滿滿的感受到被眾姐妹的呵護疼愛。所以一定要分享我們的幸運給有緣人，希望大家都能心想事成，成功懷孕！以下簡要分享我們在華育接受治療的心得。」



1. 徐明義醫師的專業知識豐富，技術熟練，而他的醫囑建議及用藥設計，都非常恰當合適。在求子過程中，我們只要控制好自己躁動不安的情緒，按部就班的依照醫囑進行療程，每個階段成果都是正向進展並且可安心期待的。

2.由於是高齡夫妻，兩人生殖能力都是低標，先生的精蟲數量不足、活動力不佳，太太的AMH低下，卵子庫存少且品質不佳(深深感覺自己是劣質品)，然而這種自怨自艾的情緒反應是不健康且不必要的，畢竟成功的胚胎只要一對健康的精子與卵子就夠了！

3.排卵取卵。這段時間維持紀律的執行抽血與打排卵針，再進行取卵手術。我們是第一次手術取得3顆卵子，雖然數量很少，但我們還是選擇先試試看這3顆卵子。

4.先生取精。讓胚胎師篩選有活力且形態正常的精子後，進行單一精蟲顯微注射。我們選擇讓寶貝蛋接受PGS(胚胎著床前染色體篩檢)，確認是健康的胚胎，我們才安心進行下一階段植入受孕。

5. 在華育的經歷兩次手術過程（取卵與植入胚胎）都感到是非常舒適與安心。首要是徐醫師醫術精湛，手術前後非常平順到接近無感覺！二是環境寬敞明亮舒適，設備優良，讓人安心且放心。第三華育所有的醫護藥師姐妹們都是天使，非常溫柔與貼心的照護準媽媽的身心靈感受。

6. 華育搭配有專業諮詢人員，line上隨時回答所有關於進度的問題，對於費用不清楚的地方，都可以放心仔細的提問。諮詢員在我等待候診時，還會關心我的身心靈健康，並提醒該階段的注意事項，還不時給我好孕糖果及好孕平安符，增添我們的幸孕福氣值，真的很感謝她的貼心服務。

7. 確認受精卵成功著床後，我們每週都到醫院檢查，追蹤胎兒成長紀錄，此時還是要定期打安胎針劑及每日服用安胎藥物，一直到12週圓滿畢業！

衷心感謝華育的幫助我們完成心願，成功懷孕！謝謝徐醫師，謝謝華育的所有工作人員！

(以上內容轉載自華育生殖醫學中心官網)

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