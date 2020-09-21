空服員放長假「想婚潮」湧現 專家建議AMH檢測排第一

近期因新冠病毒疫情影響下，直接衝擊到航空及旅遊業者，尤以第一線服務的空姐與導遊領隊人員影響最劇烈，有許多相關產業人員開始放無薪假，據悉有許多空服人員開始重新規劃職涯，動了「想婚」的念頭。

以往空服人員是女性最憧憬的職業之一，不僅高收入還可以藉由工作環遊世界，開拓視野。但空服員日夜顛倒的作息加上高空飛行受到輻射影響，體內自由基增多及身心長期處於壓力狀態等因素下，較常導致生殖系統受到干擾，如AMH抗穆勒氏賀爾蒙指數(卵巢功能評估指標)較一般朝九晚五的上班族女性低。

有台灣AMH教父美譽的華育生殖醫學中心徐明義院長表示，就以往觀察到病歷呈現，確實遇到許多空服員檢測的AMH指數較同年齡者偏低，建議可以趁工作較不忙碌的狀況下進行AMH檢測及子宮頸抹片檢查，如有結婚及備孕的規劃，也可以從調整生活正常作息開始好好調養身體。

但有這種狀況的女性不只有空服員，像是工作需要配合客戶日夜顛倒的外商主管、壓力大的業務人員及廠區輪班人員都有可能是AMH指數偏低的族群。且近期發現到AMH指數偏低的年齡層越來越年輕。徐明義院長強調「不論是否有規劃結婚生小孩，只要是女性，真心建議要提早做AMH檢測。」

一般AMH檢查費用落在台幣千元內，是人人都能負擔起的價格。此外徐明義院長也呼籲，年輕女性只要有性行為者，就應該要有定期進行子宮頸抹片檢查的正確觀念，不論是未來要步入婚姻或是繼續在職場上發展，女性都應該及時掌握自身健康狀況，為人生儲備多一個選擇權。