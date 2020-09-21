東元綜合醫院25週年院慶 公益嘉年華捐款 捐血 捐輔具 用愛響應

東元綜合醫院25週年院慶，院長黃忠山感謝鄉親長期支持。圖／業者提供

東元綜合醫院創院25週年院慶，於9月18日舉辦「東元25 與愛為伍」院慶暨公益嘉年華活動。院長黃忠山感謝廣大鄉親對該院的愛護與支持，也感謝新竹縣長楊文科及縣府長官的督導及勉勵。

黃忠山表示，在疫情期間，感謝楊文科縣長領導的縣府團隊指導及勉勵，讓醫療團隊能夠全心全力照顧病人，並做好防疫工作沒有後顧之憂。為體恤全體同仁在新冠肺炎流行期間擔任第一線防疫工作承受莫大壓力，為台灣防疫盡心盡力、堅守崗位，當天院慶活動以公益暖心為主軸，並安排美食、手作小物等多元攤位辦理公益嘉年華來療癒醫護人員及撫慰人心，盼在疫情期間能互相體諒，並給予醫護人員支持，攜手對抗疫情危機。

新竹縣長楊文科(中)、新竹縣衛生局長殷東成(左一)、新竹縣消防局長孫福佑(右一)到場同誌慶。

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新竹縣長楊文科表示，東元綜合醫院是家相當知名、優質的醫院，25年來扮演鄉親的門神，與新竹、竹北地區的醫療品質發展息息相關，也要感謝院長黃忠山在我上任以來，施行全台唯一「鳳凰計劃」搶救到院前心跳停止(OHCA)的病人，兩年來績效卓著，總共75人重拾生命康復出院。

結合捐血活動，目標募集250位醫護人員及熱血民眾挽袖捐血。 圖／業者提供

當天院慶結合捐血活動特別安排新竹捐血中心捐血車，並與國際獅子會300G1區光華獅子會共同號召熱血民眾挽袖做公益，目標募集250位醫護人員及熱血民眾挽袖捐血。

國際獅子會300G1區竹北獅子會及達興獅子會響應東元院慶，愛心捐贈25輛輪椅。圖／業者提供

竹北市長何淦銘出席會場同誌慶。圖／業者提供

竹北市長何淦銘曾擔任東元綜合醫院副院長，與該院淵源深厚、與黃院長更是好交情。後來因個人因素從政，何淦銘致詞時表示，黃院長是在地人，以「在地情、在地心」帶給新竹、竹北地區的鄉親們全心全力的照護；並且懷抱著「以病人為中心的全人照護」用心經營醫院。

為了與國際醫療科技接軌，何淦銘說，黃院長特別把他擁有史丹佛大學教授級醫生的兒子找回來接棒、也就是現任東元綜合醫院副院長黃禹仁。在黃禹仁醫術高、醫德好的號召下，也為該院引進了台大、榮總、長庚醫師服務鄉親，同時將東元綜合醫院的精神、也就是「把病人的痛，看似自己的父母親人一樣，他們的病痛就是我的痛」一起傳遞出去。此外，不惜巨資引進一流的最新設備、以及改變創新，為該院打造成為最具競爭力的、也是最幸福的企業。

黃禹仁曾在史丹佛大學醫院院擔任婦產科生殖內分泌學與不孕症臨床助理教授主治醫師，並取得美國婦產科及生殖內分泌學與不孕症專科醫師認證，發表過許多醫界認可的論文並出版於頂尖的科學期刊和眾多教科書中。黃禹仁願意放棄美國高薪及成就，和他的太太(美國小兒科醫師)、也是現擔任該院副院長劉雅文一起回台，這也是黃院長今生中最感到驕傲、也最值得欣慰的事。

該院也針對成人、高齡族群設置免費健檢攤位，包括四癌篩檢、握力檢測、骨密度檢查及輔具免費維修服務。並攜手社會團體國際獅子會300G1區竹北獅子會及達興獅子會響應東元院慶，愛心捐贈25輛輪椅方便民眾就診。更邀請知名餐飲企業及在地特色品牌參與公益義賣嘉年華，10個攤商販售中秋月餅禮盒、飲品、健康餐盒、輕食、小吃、療癒文青手作小物等，並將園遊券總營收20%將撥款捐助弱勢團體作公益！

院長黃忠山(左四)切下週年蛋糕，與副院長黃禹仁(左三)、副院長劉雅文(右五)、副院長林鎮宇(右四)與同仁合影留念。圖／業者提供

院長黃忠山帶領全院同仁切下週年蛋糕合影留念，歡慶東元綜合醫院25歲生日。副院長林鎮宇也表示，非常感謝楊縣長的勉勵及指示，有效運用科技工具，強化消防局急救中心和醫院急救中心的合作，更加有效的服務新竹縣民眾急重症的急救服務，經消防局和本院研議成立「醫務協勤專案-鳳凰計劃」。

副院長黃禹仁補充到，該計畫自楊縣長上任施行至今，兩年來績效卓著，全台唯一「鳳凰計劃」搶救到院前心跳停止(OHCA)的病人，總共75人重拾生命康復出院，榮獲行政院消防署頒發「特殊績優獎」；此外，今年度該院更榮獲「財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會」(簡稱醫策會)頒獲「急性冠心症照護品質認證」及「健康檢查品質認證」雙認證肯定，成為竹苗地區唯一通過急性冠心症照護品質的認證醫院。感謝新竹縣政府，以及社會各界的鼓勵，東元綜合醫院將持續秉持醫療救人初心及使命，全力以赴、服務廣大新竹鄉親。

東元綜合醫院副院長黃禹仁親自挽袖捐血，用行動響應公益嘉年華活動。圖／業者提供

活動當天目標捐出62,500c.c的熱血，實踐醫療救護使命，東元綜合醫院黃禹仁副院長更親自挽袖捐血搶頭香，並由新竹縣衛生局殷東成局長作為見證人，領頭響應公益捐血行動！

與參加公益嘉年華的民眾合影留念，感謝響應公益捐款行動。圖／業者提供

凡捐血即贈「東元綜合醫院25週年限量紀念包」、「限量紀念徽章」、「潔牙膏」等精美好禮，新竹市光華獅子會再加碼送「多功能手電筒」，鼓勵捐血助人讓愛隨行，感謝社會團體及民眾熱情獻暖，前50名捐血勇士東元再贈園遊券。25週年限量紀念徽章橘色意象更響應醫策會「為病安發聲SPEAK UP」，提升醫病關係，東元不遺餘力。