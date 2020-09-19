南科牙材聚落產品邁向國產國用的全新局面

南科擁有半導體、光電、精密機械、生物科技等高科技產業，匯聚滿滿的科技人才，共同把台灣推向全世界。但您可能不知道，南科還有個正在發光發熱的醫材產業聚落，政府正協助牙材產品邁向國產國用的全新局面。

金屬中心表示，南科生醫聚落涵蓋了牙科、骨科、醫療美容、檢驗試劑、醫用金屬、智慧醫材等領域廠商，目前整個南科園區已有80家生技醫療器材廠商進駐，其中36家位於台南園區、44家座落於高雄園區，其中牙科骨科植入物有24家，108年總營業額為12.57億元，相較於107年10.49億元成長19.35%。顯示台灣在醫療技術上的進步，同時帶動牙科相關產業的發展。

為此，金屬中心於昨(18)日特別邀請衛福部與全國牙科公協學會，藉由實地參觀體驗，建立醫衛領域與產業的交流，了解台灣牙科廠商的技術量能，以提升產品能見度與信賴度，協助國產牙材產品擴大國內使用率。

此外，由於東南亞是牙醫的第四大市場，地緣關係又與台灣較為接近，因此近幾年台灣廠商也積極在東南亞市場布局。

金屬中心指出，衛福部自107年起以專案計畫協助台灣高階牙材廠商進入新南向市場，迄今促成中華民國牙醫師公會全國聯合會(牙醫全聯會)與馬來亞大學、越南牙醫師公會、菲律賓牙醫師公會及越南大醫醫院簽訂醫衛合作備忘錄；並辦理拓展國產牙材產品於馬來西亞及越南共計4場的口腔專業加值服務；同時協助南科廠商台灣植體公司於108年12月取得馬來西亞牙材許可證、全球安聯於109年3月取得印尼牙材許可證及醫百科技於109年2月取得馬來西亞牙材許可證，期能透過不同方式讓台灣的優質產品邁向世界。

金屬中心跨足醫材市場十多年，藉由多領域的技術結合，開發國產化的產品，改善依賴進口的情形，該次偕同貴賓一同參觀人工牙科系統的台灣植體、研發新冠病毒核酸檢測試劑組的泉沂醫學、牙科植體的全球安聯以及植牙導航系統的醫百，未來持續協助國內的醫材廠商發展，將台灣逐漸轉型為醫材輸出國。