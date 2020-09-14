醫療業攜手資通訊業推動遠距智慧醫療

臺灣遠距智慧之愛公益聯盟提出四大方向提升智慧照護能量

為推動遠距醫療，臺灣醫療、AIoT 與 ICT 相關產業共同籌組「臺灣遠距智慧之愛公益聯盟」今（14）日成立，並同步舉辦「智慧科技共創醫療健康照護產業生態圈」高峰會議。臺灣遠距智慧之愛公益聯盟理事長林健盛表示，「遠距視訊醫療」是解決台灣偏鄉醫療缺乏的最佳方法，未來，聯盟將會朝四大方向去執行落實。

該場活動特別獲得賴清德副總統專電致賀，以及立法院數位國力促進會劉世芳會長、余宛如秘書長等多位貴賓一同出席站台，而國際雲端服務大廠亞馬遜網路服務(Amazon Web Services, Inc., AWS)、健康聯網、麗臺科技以及愛微科等國內、外雲端服務與硬體設備廠商，也受邀共同參與本次盛會，共同參與產業數位轉型發展，強化智慧健康照護與醫療產業競爭力。

基隆長庚率先實地場域驗證 落實 AI 應用解決方案

據統計，臺灣醫療資源分配不均問題嚴重。醫療中心等級醫院，分布上存在城鄉差異；地區醫院等大型院所皆集中在西部城市；偏遠山區、臨海城鎮、東部與離島皆嚴重缺乏醫療資源。為有效解決醫療資源分配問題，AI 智慧應用提出了解決良方， 臺灣遠距智慧之愛公益聯盟目前已和基隆長庚醫院於臺灣北區進行實地場域驗證，為落實 AI 應用解決方案，邁出第一步。

臺灣遠距智慧之愛公益聯盟徐克宇發起人以及 AWS 何盧穎總監分別以臺灣與國際為標的，分享智慧醫療科技之多元應用。林健盛也說明，遠距視訊醫療朝四大方向去執行，包含了：山地部落遠距照護、偏鄉校園健康安全維護、弱勢長照機構照護、偏鄉地區醫療院所遠距會診合作等。計劃將醫師、護理師、復健師等等，結合 AI 醫療設備與諮詢平台定期的在遠距線上跟偏鄉病人互動，進一步結合地方醫療院所進行遠距多科會診，讓行動醫院無所不在，逐步將智慧醫療科技的量能佈建到全台任何需要的角落。

打造無邊界臺灣醫療 建立產業生態圈

徐克宇也表示，目前智慧醫療照護生態圈，整體場域實踐應用，僅以北部區域做試行，期待未來可以在全臺灣 21 個縣市，都建立醫療院所的節點，配合智慧科技應用，打造無邊界的臺灣醫療。本次活動亦邀請國內、外相關業者至會場參展，健康聯網、臺灣遠距智慧之愛公 益聯盟與麗臺科技成立共同聯合展區，介紹臺灣遠距智慧醫療應用平台現況與運作方 式；亞馬遜網路服務則以雲端服務平台生態系為主體，介紹整體雲端服務架構；愛微科則以智慧體溫貼片進行展示硬體實際運作流程。

目前臺灣遠距智慧醫療產業應用模組已逐步成熟，上、下游廠商的供應鏈以及節 點醫療院所之整合，亦具相當規模。此應用模組在同樣面臨高齡化社會與醫療資源相 關問題的日本國內，已引起產業人士高度關注。日本 Welfare Okinawa 福祉沖繩協會理事長与那嶺一正表示，希望可將臺灣的遠距智慧醫療應用模組引進日本，並以沖 繩為試驗基地，學習臺灣整合產業與醫療院所的寶貴經驗並與臺灣廠商合作，期待可以藉此解決高齡者照護與偏鄉醫療議題。