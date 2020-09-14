防疫再升級！喬本生醫頂級台灣牛樟芝 健康每一天



防疫再升級！喬本生醫以「超臨界二氧化碳萃取技術」為技術核心，首創GMP廠內培育牛樟芝，並結合獨家SMB活性純化結晶芝麻素，成功開發「頂級台灣牛樟芝原生木三年生子實體1號滴粒」。不僅受惠於保健市場的龐大需求；更跨足養生、健康、中高齡及防疫族群的喜愛。也為喬本生醫找出疫情後下一波的新佈局與新機會。

首創在GMP廠房內培育牛樟椴木。圖／業者提供

喬本生醫營運總監王惠如表示，喬本生醫於2012年七月正式進駐屏東農業生物技術園區，致力於超臨界二氧化碳萃取技術，開創植物新藥、本土中草藥、保健食品及醫美產品、同時也為台灣特有種的牛樟芝子實體注入新生命。

植入RFID晶片，牛樟椴木專利快篩法鑑定及生長履歷。圖／業者提供

牛樟芝向來享有台灣紅寶石之稱，喬本生醫將牛樟母菌產業規模化，首創在GMP廠房內培育牛樟椴木並以科學方法進行確認，植入強壯的牛樟母菌後，採用獨家的雲端監控系統，模擬高山生長條件，控制溫度、濕度、二氧化碳濃度、及整體感測，藉由農業科技與雲端大數據的結合，並定期記錄生產過程，製成生產履歷，也為喬本生醫打造了「從0到1的奇蹟」。

此外，喬本生醫農科廠內擁有獨家1000 BAR超臨界CO₂流體萃取設備與技術，具有高壓、低溫、純度佳、無化學毒性殘留、可有效萃出活性成份，符合綠色製程、減少碳足跡、及衛生法規等要求，並可廣泛應用於各類食品、化妝品及相關農業生技原料。喬本以GMP優良藥品製造規範，通過衛生福利部查核取得「GMP優良藥品製造規範」認證。

牛樟芝TAF認證實驗室。圖／業者提供

牛樟芝是喬本生醫研發之重要品項，進駐農科新廠後，即大手筆投資新台幣近億元建立TAF實驗室，建立貴重儀器分析實驗室、P2細胞實驗室、DNA實驗室、牛樟母菌菌種庫、牛樟苗組培實驗暨生產室、重金屬分析實驗室、電子顯微鏡等相關研發暨分析儀器設備，於2013年4月15日正式通過TAF認證編號2736，為喬本生醫所精心培養出來的牛樟芝子實體品質把關。以客為尊的精神，保障產品衛生安全。

喬本生醫研發團隊，以創新研發取得市場利基優勢。圖／業者提供

王惠如進一步表示，市面上強調天然萃取的保健食品相當多，但在萃取過程中，若無法嚴格控制濃度，長期食用高濃度的抗氧化物，將對身體產生反作用。喬本生醫研發團隊，以創新研發及差異化技術，取得市場利基優勢，終於在競爭激烈的天然萃取紅海市場中殺出一條血路。此外，喬本生醫取得TAF實驗室資格，接受外界委託，檢驗個人所持有的牛樟芝品質，並出具檢驗報告，使牛樟芝子實體品質不再各說各話，也讓需要牛樟芝子實體的廠商及消費者多一份保障。

喬本生醫研發團隊除既有的核心技術及原創材料，正逐步實現研發定位的植物新藥項目，強攻新藥市場。 圖／業者提供

牛樟芝是全球僅台灣原生種國寶級珍稀之物，其內含的多醣體與三萜類等成分，是醫學界鑽研健康來源的重要指標。目前喬本生醫超臨界CO₂萃取技術平台，已開發出通過美國FDA及台灣TFDA人體臨床二期核准執行的JBM-TC4植物新藥，以超臨界CO₂萃取技術平台將天然植物等原材料，開發成高附加價值且經國際認證的醫藥及食品材料，此為喬本生醫的技術核心價值，將持續深植核心技術及開拓新商機。

喬本生醫表示，「頂級台灣牛樟芝原生木三年生子實體1號滴粒」，以頂級保健雙雄-稀有牛樟芝子實體與芝麻素的珍貴成分，適合上班族、銀髮族、長期熬夜的人，做為增強體力、滋補養身、病後調理基礎的關鍵。製作成滴粒，透過舌下吸收，攜帶方便，隨時補充活力能量，為自己的每一天打造健康活力。

喬本生醫旗艦店有專業藥師進駐。圖／業者提供

喬本生醫旗艦店販售喬本多種系列保健產品，包含牛樟芝、日常保健、養護奶粉、機能飲品、醫美清潔系列等，並有專業藥師進駐。今年新冠病毒全球大爆發，期望在疫情警報尚未解除前，一起捍衛台灣，做好防疫新生活，隨時食用頂級台灣牛樟芝滴粒，維持健康每一天。