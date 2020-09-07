消除醫療的城鄉差距，仍需要社會大眾的努力



台灣的國民所得在2018年，已排名晉升到已開發國家的前三十名，在經濟、教育、科技等方面都是屬於世界水準的前段班，但唯一尚需加強改善的就是醫療上的城鄕差距，而最近在一個醫療集思會議上，一些醫界人士就提出了一些可行性的建議

位在台灣最南端的恆春半島，遠在近一百年前，由芬蘭宗教愛心宣敎士來到當時還是相當偏僻的所謂落山風覆蓋的恆春半島，其中有一個芬蘭的女宣士奉獻了她一生的歳月來服侍恆春半島的百姓近半世紀！

隨著台灣醫療的進步，在三十幾年前就全部由台灣本土的醫生來接棒！而恆基現任的劉伯恩董事，今天也特地走訪了恆基的近況，除了勘驗醫療大樓的新建工程進度外，也特別替負責急診的醫療同工打氣祝福，感謝他們無怨無悔的守護著恆春半島的健康大任。

劉伯恩董事表示，依據官方的統計：在2017年，單是恆春鎮65歲以上的高齡老化人口已超過14%，而因在地年輕人口的流失，其老化的速度有更加速的趨勢，因為地形幅員廣大，許多急重症的案例大部分都要外送到近兩小時才能到達的醫學中心，和台北只要30分鐘就有醫學中心級的服務有很大的城鄕之差距！

屏東縣醫師公會理事長鄭英傑表示，他在幾年前，也親自志願到恆春基督教醫院值婦產科的班，就是要以實際行動來支持偏鄕的醫療需求，他也使用醫師公會的平台，協調了醫學中心的醫師來支援偏遠地區恆春半島的醫療服務缺口！

財團法人恆春基督教醫院董事長簡肇明表示，恆基醫院近年來為了擴大對恆春地區的醫療服務，除了在一年多前開始了急診服務外，也在今年動工興建了一幢六層高的醫療大樓，就是要大幅提升恆春地區的急重症醫療需求，但簡肇明董事長也呼籲：醫療善工，除了專業外，更需要社會大眾的愛心出力，唯有更多人的參與，才能有效改善恆春地區的醫療困境！