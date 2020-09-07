AI智能醫學在失智長照領域扮演重要角色



在公元2026年台灣已進入超高齡社會，其中最需超前部署的就是失智的問題，依據國際失智症協會（ADI)2019年的估計：全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計每三秒就有一人罹患失智症，全球花費在失智症的處治每年已超過一兆美元！而依據台灣失智症協會進行之失智症流行病學調查結果：65歲以上老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者。

失智者最常見的問題就是常有記憶及方向感障礙的毛病，在日常生活中，常有不知道回家路的困擾！特別是一些獨居老人走失的比例佔走失事件的大宗！

台北市李明賢議員辦公室主任成芓漩。 圖／業者提供



最近成功處理過許多件失智長輩走失經驗的台北市李明賢議員辦公室主任成芓漩表示，失智長輩走失大部分是發生在單獨外出後就忘記了回家的路，甚至會自己搭車到一個完全陌生的城市，像最近就處理過一位80幾歲的老媽媽在內湖走失後，居然兩天後才在宜蘭羅東被尋獲。

成芓漩主任呼籲：家中有失智長輩的家屬，一定不能心存僥倖，以為短暫留置長輩在家沒關係，一定要有周全的陪伴排班準備，如果真的有困難，也可尋求縣市政府的長照單位，請求鐘點看護的協助。

醫學會攜手蓋德科技解決銀髮走失與健康問題！台灣已成為老年人口超過14%的高齡化社會，而且失智人口已超過28萬人，家中老人走失的案件快速增加，對家屬而言面對等待走失親人的音訊，分秒皆是痛苦的煎熬。

國內銀髮科技照護先驅蓋德科技董事長許賓鄕表示，目前科技已可利用超低功率物聯網連網技術，照護手環充電一次可以GPS戶外定位、WiFi及藍牙室內定位超過14天，且具防水能力，洗澡泡水都沒有問題；多種攜帶方式除手腕配戴外也可以變成鑰匙圈或是塞在衣褲裡。家人可以用LINE登入APP並與家人綁定，APP可掌握即時定位、健康資訊及醫療設備數據，如血糖、血壓、心電等有衛福部認證的醫療設備，APP會即時推撥銀髮家人的相關定位與健康數據，讓父母在家安全、子女外出放心。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，目前長照面臨的最大問題就是財力與能力的問題，人力的需求除了要有醫療專業的介入外，許多領域要需要充裕的勞力，而分析一個輕度到中度的失智長輩勞力清單，其實有五成以上是可以由AI人工智慧設備來取代，如以往要照顧一位失智患者，幾乎就是需要有一個二十四小時陪伴在側的照服員，但現在藉著定位，定點等感測元件，配合物網的架構就可以幫忙處理許多事情，如失智者常會出門後就不知去向的危險，而現在可以藉著配戴二十四小時GPS定位器，迅速的將人找回來，甚至在定位器上同時可以監測走失者的生理狀況，做為卽時同步處理的依據。

最後劉伯恩理事長還是呼籲大家，無論多好多週全的補救措施，也抵不過事先預防的重要性，畢竟防止及延緩衰老及失智還是全球大家公認的最好措施。