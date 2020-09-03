藝群醫美集團加碼投資台灣 台北總部開幕啟用

藝群醫美集團加碼布局台灣市場，投資兩億設立台北總部，今(3)日正式開幕啟用。

藝群集團總裁王正坤醫師表示，該集團以醫學知識與技術為核心價值，持續十多年進行醫學教育活動，勤讀國際醫學論文與英文教科書，培養許多醫師，建立誠信文化，落實告知患者醫美副作用，並請患者簽署同意書的SOP標準作業流程，站穩馬步，才能在新冠肺炎疫情當中脫穎而出，持續開枝散葉，建構台北營運總部與拓展分院。

王正坤指出，投資2億元台北總部，包含「藝群台北診所」與「Dr.藝群保養品展示中心」等兩個事業單位，內部寬敞，外觀宏偉，是繼2014年投資5億元設立台南總部後，又一個重要的據點，期以龐大能量參與醫美的國際市場，打入世界盃。

藝群台北總部內部寬敞舒適，圖/藝群醫美集團提供

王正坤說，藝群台北國際營運總部位於六鐵共構的「台北車站」前，交通便捷，除了服務國人，更方便外國客人來台接受治療，擴大國際醫療業務。

王正坤為現任台灣美容醫療促進協會理事長，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長，常赴歐美醫學會議演講，撰寫醫學美容教科書，發表SCI國際期刊論文，是許多醫美醫師的老師。王正坤醫師所創立的Dr.藝群保養品也在寶雅POYA與康是美COSMED美妝通路拿下銷售冠軍。

據悉，藝群醫學美容集團堅持醫學本業為核心價值，堅持醫師與員工都要終身學習，目前全台擁有7間藝群診所、一間Dr.藝群保養品公司；該集團在消費力普遍下降的新冠肺炎疫情當中，持續擴張據點，打敗不景氣，成為逆勢成長的典範。