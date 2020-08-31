數位健康有可能再創下台灣一個兆元產業？

2020進入下半年，新冠肺炎於全球興起之大浪尚未平息，數位化嶄新浪潮接踵而至。數位科技顛覆各行各業的運作模式，在醫療方面，健康大數據、互聯網、AI和5G結合醫療，逐漸走向數位健康未來願景。疫情讓世界看到台灣值得驕傲的臨床醫療以及公衛水準，而台灣堅強的資通訊科技業(ICT)實力，能否與醫療跨界合作，加速數位健康產業發展，繼台灣半導體奇蹟後，再創下一個明星產業？

資誠聯合會計師事務所與社團法人國家生技醫療產業策進會(生策會)在今年7月曾共同主辦「數位健康發展關鍵趨勢論壇」，資誠也同步發表《數位健康大未來》報告，分析全球產業發展現況，歸納國際著名案例；並對臺灣生醫產業專家領袖進行深度調查，了解臺灣數位健康業者現況及未來發展趨勢，提供正在數位健康嶄新領域上努力的業者尋找定位、發展競爭策略及發展獲利商業模式。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，人口老化、慢性病人口攀升及各國醫療支出財政負擔加重挑戰，而數位科技提供解方，將資源作更有效益的運用，並建構永續發展的健康社會。資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾致也表示，數位健康兩大關鍵為數位(Digital)及健康(Healthcare)，觀察國際科技巨擘多由軟體和網路背景出發，並以卓越數位科技技術、創造平台戰略、掌握使用者習性、以及勇於設計創新商業模式，為醫療帶來了新氣象。而台灣的科技巨擘係資通訊大廠，在硬體設計思維下，如何注入「數位」「健康」新生命，並找到跨界整合新商模? 另政府推行健保30餘年，累積33 個全球稱羨的資料庫，如何善用台灣珍貴資源，協助產業發展，讓世界看見台灣，都是台灣發展數位健康產業的關鍵議題。

科技部部長吳政忠出席論壇時表示，台灣奠基在長期累積的醫療健康資料與獨特的健保系統，產業未來的樣貌正朝向涵蓋預防、預測、治療、照護之全方位個人化的精準健康服務發展。

科技與醫療結合引領創新願景

資誠聯合會計師事務所會計師林玉寬發表「全球數位化浪潮於人類健康與醫療之關鍵趨勢」時指出，21世紀的醫療產業革命將更加注重預防與保健，而數位科技將是推動健康新願景的關鍵。數位科技不但協助診斷治療，避免醫療疏失，更延伸到疾病的預防預警，並讓照護復健更加有效。數位科技結合生技醫療與健康照護，將創造無限的可能，值得產業期待。

亞馬遜網路服務有限公司香港暨台灣總經理王定愷觀察，人口老化、慢性病與傳染病大幅增加醫療產業的需求。在精準健康的趨勢下，醫療產業需要蒐集大量病歷、檢體、生物資料。資料量太過龐大使得系統靈活性不足、服務量暴增的情況可能癱瘓系統、科技日新月異導致資安風險提高。醫療體系被迫投入更多資本以因應這些風險，產生所謂的「科技債」。而雲端和5G等創新科技使的資訊的儲存、保護、以及演算技術的更新更加靈活，幫助醫療體系面對突發的需求。以2020年新冠肺炎大流行為例，亞馬遜提供全球生醫研究機構免費且開放性的數據庫，並提供雲端運算平台，使研究人員不用花時間蒐集和處理數據，並能以更多心力投注在判斷分析，加速實體導入的時間，因應防疫。

前瞻性數位科技與創新服務成為新常態

臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰以「當全球讚譽的台灣醫療遇上強大的科技產業生態」為題說明，數位健康的轉型目標(Digital Health Transformation)即為從醫療(Medicine)進展到健康(Health)。以近期因為新冠疫情興起的遠距醫療(Telehealth)而言，即是改變以往以醫院為中心系統，轉為以患者為中心，更貼近社區與居家的服務模式。陳瑞杰指出，由院內走初到院外，並由線上聯合線下的醫療模式，在後疫情時代將成為新常態。

跨界整合打造台灣數位健康致勝方略

廣達電腦股份有限公司技術長張嘉淵針對科技業進入醫療領域面對的挑戰提出看法，他認為，科技業者初期往往以技術為切入重點，但科技要結合醫療，需要從使用者行為為起點，再思考哪些技術能應用於醫護人員的工作場域。在科技的普及之下，許多資通訊科技(ICT)都可能讓醫護人員的工作更加有效率。讓醫院更加智慧化，能增加患者的體驗，並使工作流程更加以人為中心。台灣雲端硬體優勢和醫療物聯網追蹤資訊系統，加上完整醫療網路，將幫助打造台灣成為智慧醫療重鎮，加速數位健康產業的形成。

資誠《數位健康大未來》報告的調查發現，台灣數位健康產業多以中小企業為主，如何選題、商模設計、並策略結盟共打世界盃，以擴大國際市場占有率是可以思考的方向。林玉寬分析，在國際市場競爭加劇之下，市場、人才、資金、資安、數據與法規等關鍵要素都必須加以完整規劃，尤其是市場方面，新使用者行為模式改變帶來需求轉變，業者能否抓住趨勢，針對未滿足的需求設定選題策略，將影響未來競爭力。在資安方面，全球資安風險事件頻傳，企業宜提升資安風險意識，思考區塊鏈增加數據保護；擬定資安策略，強化事前、事中與事後風險事件防護機制。