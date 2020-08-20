動物精準營養論壇 京冠生技邀產官學研談展望

文/林宜蓁

在農業循環經濟深耕有十餘年經驗的京冠生物科技，看準「精準營養」等各式新型態商業模式在未來產業的商機，在行政院農委會指導下，與科技部補助農業生技分析與促進辦公室共同合辦的「2020動物精準營養論壇 」，今(20)日在台南市新化區的畜產試驗所國際會議廳舉行。300多位產官學研人士齊聚，針對精準育種領域、獸醫預防醫學領域、營養代謝領域、腸道生理與微生物領域、AI與貴重儀器、大數據領域等五大領域討論，將精準營養結合高新動物營養配方標準 、基因潛能、經營模式與科技應用整合，把產官學研界建言歸納整合，提供政府做為未來施政的白皮書，解決當前食農的全球危機，並克服與翻轉畜牧業目前所面臨的挑戰。

承辦單位京冠生技董事長楊青山對於台灣農食循環經濟的未來發展有著深切期許。圖/林宜蓁

因應人口增加，資源短缺與環境變遷等壓力，畜牧生產技術的精進更顯重要。尤其今年新冠病毒疫情對全球經濟的破壞首當其衝，首見的就是台灣即將面臨的糧食國安危機。

京冠生技董事長楊青山表示，台灣動物性蛋白來源的飼料原料，有95%以上仰賴進口，因此如何提升育成率、減少飼料浪費及減少排泄物汙染並高值化農食副產物成了當今產業與執政者亟待解決的問題。

楊青山指出，「無廢與再生」是該公司不斷追求的理念，利用循環經濟減量化、資源化、無害化的概念，把農業副產物成就另一新穎產品的價值，顛覆末端產業鏈新的價值觀，為京冠主導該研討會的目的。

在研討會進行前，主辦單位京冠和與會出席的農委會、科技部、畜產試驗所等官員及協辦的中興大學、國際產學聯盟、農科院、動研所、台灣大學、文化大學及屏科大等學校研究單位一起舉行起手儀式，希望該論壇可以做為整個畜產界整合的一個濫觴，為台灣循環經濟產業擘劃出更有前瞻與競爭力的願景。

科技部農業生技分析與促進辦公室主持人吳金洌博士建議國家立法，組成國家隊，帶領台灣產業走出世界。圖／林宜蓁

科技部農業生技分析與促進辦公室主持人吳金洌博士指出，自總統蔡英文第一任就職以來，對於農食循環經濟推動就從來沒有中斷過，從營養素、食物安全、友善環境到人與地球的和平共存等議題，尋求產學意見與合作，希望將台灣農業導向更高價值的科技農業，把技術能量輸出國外，提升台灣農食循環經濟在國際的地位。他認為台灣有豐富的生物資材及優異的微生物發酵及萃取技術，建議中央等相關單部會立法，透過國家資源支持，組成國家隊，集結眾人力量去打開國際市場。

台灣大學教務長、也是動物科學技術學系特聘教授丁詩同，提及動物精準營養代表著精準農業的時代來臨。他解釋何謂最具智慧的精準動物產業的解決就是，其中精準育種產生最佳的種畜為第一步，再依據動物的需求，提供最精準的營養以達到最佳的生產效能。其核心價值概念是讓廢棄物能夠轉變成可以利用的生物資源，以減少環境汙染，而永續農業的經營管理為農食循環經濟的最終目標。