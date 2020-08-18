美人魚水滴國際學術研討會 吸引逾百醫師交流觀摩

台灣整形外科醫學會主辦的「美人魚水滴隆乳術前規劃及使用經驗分享研討會」於日前舉辦。因疫情關係，國際隆乳權佩爾海登(Dr. Per Hedén)博士由瑞典與台灣連線分享演講。近來市場上新興起的美人魚水滴隆乳技術其實已在國外風行數十年，在台灣後也逐漸成為台灣隆乳市場的主流，但其手術需具備更多技巧及經驗，因此，難得的國際學術活動吸引逾100位台灣醫師觀摩交流。

ASPS 美國整形外科醫生協會2019年的統計美國人最多人施作的整形手術第一名就是隆乳手術，女性透過隆乳追求自己想要的體態已是趨勢，但如何選擇適合自己的手術方式以及術後的最佳比例，不但是隆乳者關心的議題，更是整形外科醫師們戮力以赴的使命。台灣整形外科醫學會陳錫根理事長表示，美人魚水滴隆乳因為以考量女性乳房外觀線條，並從整體身形、乳頭位置等綜合美感因素出發，且擁有傳統水滴形植入物所沒有的十年核心研究數據，讓醫師們在醫材選用更無後顧之憂。只要透過專業術前評估，就能為消費者打造完美比例的胸型。



與會貴左起楊舒鈞院長、台灣整形外科醫學會陳錫根理事長及洪至正院長。圖／業者提供

會中佩爾海根(Dr. Per Hedén)博士分享了如何為消費者進行完善的術前規劃。美人魚水滴隆乳對台灣女性的最大優勢為線條更加自然，在使用3D影像術前評估時，患者能對圓形植入物與美人魚水滴的效果差異一目了然，更因為多數人的左右乳並非完全對稱，美人魚水滴細膩的規格選擇更能讓隆乳者得到更佳的術前規畫。

台灣整形外科醫學會陳錫根理事長表示，隨著時代進步，隆乳手術已不像過去只追求數大便是美，量身訂做的需求只會越來越多，隆乳者追求美感的同時，更需要整形外科醫師對植入物的把關，能依據不同身形客製完美體態的美人魚水滴在未來扮演更重要角色，除了選擇多樣，嚴謹的10年使用研究報告更是重要的依據。未來整形手術會加仰賴科技與醫療技術的結合，提供患者更專業與完善的術前評估，不僅避免術後爭議，更讓整形者能訂作完美的自己。