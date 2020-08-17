未婚沒有性行為 美魔女養出如1歲嬰般大肌瘤

1名尚未停經的50歲的女企業主日前感覺腹脹至光田綜合醫院健康檢查，醫師發現她腹脹原因並非腸胃不適，而是子宮有一顆巨無霸肌瘤，由婦產部醫師蘇棋楓評估手術切除，肌瘤長逾30公分、重達近10公斤，猶如一歲大的寶寶，病理評估子宮肌瘤為良性，然而沒有性行為的她忽略子宮頸抹片檢查，意外發現罹患子宮內膜癌，可幸運早期發現屬第1a期，經手術治療後門診追蹤即可。

電腦斷層掃描可見患者腹部內的巨大子宮肌瘤。圖／光田醫院提供

蘇棋楓醫師指出，個案是他從醫治療過最大的子宮肌瘤，5年前他曾收治一名5公斤大的子宮肌瘤病患，沒想到日前打破個人紀錄。他解釋，臨床手術多為7-10公分大小之子宮肌瘤，他收治之超過數10公分以上的巨大肌瘤患者之共通點是沒有過性行為、未婚的中年女性，認為適度性生活和女性賀爾蒙分泌相關，進而可能和子宮肌瘤形成有關。

蘇棋楓醫師見患者挺著如懷胎9個月大的肚子至門診，自述約一周時間上廁所擦拭會陰部有些許咖啡色痕跡，以及腰圍在近4-5年來明顯變粗，認為自己只是變胖，曾嘗試減重瘦腰，然而體重下降腰圍卻完全沒有變小，令她挫敗，卻也沒想過可能是婦科疾病造成，因為自己不曾有過性行為，身體也沒有任何不舒服，直到腹脹才到醫院檢查，腸胃科醫師透過超音波發現腹脹來自於婦科問題，轉介婦產部確診為子宮肌瘤。

蘇棋楓解釋，子宮肌瘤是台灣最常見婦科骨盆腔腫瘤，女性平均每4-5人就有1人有子宮肌瘤，目前醫學對肌瘤形成原因不明，不過因為肌瘤會隨著女性懷孕或生理周期雌激素變化改變大小，所以普遍認為與遺傳、染色體和賀爾蒙有關。

蘇棋楓說，部分肌瘤會造成經血多、頻尿、便秘等明顯症狀，但大約有75%的肌瘤完全沒症狀，通常病患多是肌瘤持續成長擠壓輸卵管、子宮致難受孕、性交疼痛或壓迫到腹腔其他器官造成不適，或是健康檢查時才發現確診。

他提醒女性如果在非生理期上廁所擦拭有咖啡色痕跡也就是不明出血，或是分泌物有異狀，就要即時尋求專科醫師檢查，千萬不要因為害羞抱持著再觀望的心態而錯失治療時機，日常也要養成定期健康檢查的習慣。

個案因為子宮肌瘤生長在子宮後表層，因此沒有經血多、不正常等明顯症狀，身體沒有任何不適，加上身材偏豐腴，肌瘤不斷成長只造成腰圍不斷變大，沒想到就把肌瘤養成如同1歲大的孩子般。醫病討論後，病患確定沒有生育需求，透過手術移除肌瘤和子宮。

蘇棋楓解釋子宮肌瘤在更年期後，因賀爾蒙影響，80%的子宮肌瘤會萎縮，然而像個案這麼大的肌瘤即使在更年期後縮小，也不可能恢復正常情況，因此仍建議手術。一般女性如有子宮肌瘤小於5公分大小、沒有症狀也對生活無影響者，只要定期3-6個月追蹤即可；大小逾5公分的肌瘤大多數就會讓身體出現出血、經痛、頻尿或便秘等不適，臨床多建議以手術等積極治療效果佳。