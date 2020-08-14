國科會國家計畫花蓮二號山苦瓜 維持健康最佳食材

花蓮二號山苦瓜，對於怕糖、怕油、怕鹹的人，是維持健康最佳食材首選。圖／業者提供



國科會2005至2011年執行「農業生物技術國家型計畫」，邀請台灣大學、中國醫藥大學等學術單位，希望能開發成中草藥與健康食品， 2006年起將苦瓜納入，進行國人健康保健功效的研究。在國科會國家型計畫的支持下，學術單位紛紛針對「苦瓜萃取物」進行研究，在製程、保健功能累計已申請超過46種專利。

「國科會生物技術國家型計畫」專案研究山苦瓜，發現有藥用價值，委託農委會轄下花蓮農改場培育品種，經過20 餘年的苦瓜育種過程，與國內外各山苦瓜雜交培育，研發出台灣獨有的有機山苦瓜新品種，果實小是一般苦瓜的四分之一大，富含三帖類皂、苦瓜素(又稱高能清脂素)、5-羥色胺、谷氨酸、丙氨酸及葉酸、維生素B1、維生素C等，研究結果這些含量甚至是知名的沖繩山苦瓜的十倍。

「國科會生物技術國家型計畫」14項專案中，花蓮山苦瓜成分研究證實確實具有保健和醫藥價值。圖／業者提供

「國科會生物技術國家型計畫」分14項專案，由台大、台師大、中國醫藥大學、慈濟大學等學術機關研究，花蓮山苦瓜成分研究證實確實具有保健和醫藥價值。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場表示，行政院國家科學委員會生物技術國家型計畫之苦瓜研究團隊試驗研究證實，花蓮二號山苦瓜果實大小適中，果型及顏色都很討喜，栽培容易，生長期長，適合鮮食外，這些苦瓜品種具特定成分，加工製成苦瓜茶及苦瓜粉等相關產品都很適合，對於飲食上怕糖、怕油、怕鹹的人，具調節生理機能，可發揮保健功效之食材，要推薦給大家。

山苦瓜是花蓮地區的特產，苦瓜品種「花蓮2號」品種授權量產廠商包括花蓮的立川奇萊美地有機農場、觀自在有機農場、仁誠有機農場及宜蘭的綠園有機農場等，5月份都將採收上市，消費者也可以直接連絡各有機農場購買最新鮮的產品。

農業生技產業是當今世界產業發展明星產業之一，我國農業生物技術已有良好基礎及成果，應用尖端生物技術、開發高水準生技產品，將有助於提升我國生技產業之競爭力。

由國科會、農委會、中央研究院等機構共同推動之農業生物技術國家型科技計畫第三期推動規劃之十五項目標產業項目包含「中草藥及保健食品產業化體系之建立」，其中苦瓜為經過篩選研究重點材料。

國人在發展保健產品時，特別重視並選用天然的，當地的有機農產品作為原材料。圖／業者提供

由於國人在飲食文化和養生調理的觀念，對中草藥的功效和應用範疇接受程度頗高，所以國人在發展保健產品時，特別重視並選用天然的，當地的中草藥作為原材料，正好配合現代保健產品的發展趨勢和特色，因此可以預期以苦瓜研發健康食品或其他保健產品，將有很大的發展潛力。