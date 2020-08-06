振興券效益加持 Dr.藝群保養品日出貨創新高

文/葉圳轍

振興券3倍券刺激消費，本土美妝供應鏈急速拉貨，Dr.藝群保養品單日出貨超過4萬瓶，創單日新高。

新冠肺炎疫情趨緩，加上振興券3倍券加持，報復性消費出現，民間消費力大增；國內知名保養品牌「Dr.藝群」，接獲美妝通路廠商寶雅POYA與康是美COSMED的大量急單，出貨達4萬多瓶，創下單日出貨新高。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，讚許振興券發揮了很大的消費加乘效果，期許在波振興券的推波助瀾之下，能夠由短期效應持續刺激民間長期的消費力道，讓各行各業都受益。

要能急速供貨，滿足客戶的需求，建構短鏈供應系統是必要的；同時擁有管理學博士學位的王正坤醫師表示，後疫情時代產生供應鏈的短鏈革命，就是強調本土製造，本土供貨到消費者手中，縮短供應鏈的長度。

王正坤說，廠商過去為了降低成本，會到勞動成本與原料成本較低的大陸或東南亞國家設廠，做成成品後，再運往歐美銷售，供應鏈長，很容易因為突發狀況而斷鏈。本次新冠肺炎疫情全球爆發後，各國鎖國封城，造成貨物無法進出，供應鏈斷鏈，因此興起短鏈革命，改成區域製造與本土製造，就近製造與就近供貨，才能確保產品由製造生產到物流運輸都不會中斷，例如有些電子公司已經開始前往美國設廠，就近供應美國需求。

台灣製造，深耕台灣的Dr.藝群保養品，是短鏈供應的模範生。王正坤強調，MIT不僅可以揚名國際，也可以輕易克服疫情鎖國的衝擊，值得許多產業重新思考改革供應鏈，加強台灣製造的布局。而這次的振興券是為了擴大內需所設計，深耕台灣消費者的本土廠商，確實也充分體驗到振興券的消費加乘效果，喜迎應接不暇的訂單。