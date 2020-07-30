賣生產線也賣熔噴布 SCP熔噴聯盟提供全套熔噴布生產方案

主要以銷售熔噴不織布生產設備及產製熔噴不織布的「SCP Meltblown熔噴聯盟」，日前（7月26日）完成交付文賀實業第二條熔噴不織布產線，並正式投產，雙方並舉行交機儀式，所產出的熔噴不織布成品20、25gsm的過濾效率經測試皆符合CNS平面口罩標準要求，SCP Meltblown熔噴聯盟現在除了持續設備訂單的交機外，也已開始供應市場熔噴不織布，同時即將推出符合N95口罩過濾要求的熔噴不織布。

由銓寶工業（4575）、上大嘉、震錩機械攜手成立的SCP Meltblown熔噴聯盟，僅花60天即完成熔噴不織布生產線，並投入市場，更在最短的時間交付二條SCP-MB1600熔噴不織布產線給文賀實業，不只證明台灣機械產業的堅強研發能力，更在新冠肺炎（COVID-19）因解封而疫情尚未減緩的當下，向全球證明台灣的防疫實力。

SCP Meltblown熔噴聯盟成員銓寶工業董事長謝樹林表示，聯盟團隊為國內外業者提供一站式的專業服務，舉凡從原物料選用、生產線建置、廠房及周邊設備的安排規劃，一直到產線製程的問題解決、參數的建立，甚至因應不同口罩需求的檢驗標準建立規範等，均能提供相當完善的諮詢與配套，這正呼應SCP-MB1600採用大量歐洲零組件的品質堅持，也是SCP熔噴聯盟一開始就定位與歐洲及國際高端熔噴布設備廠商同一個水平競爭的發展目標，該聯盟將做為國際上可以提供熔噴不織布生產全方位解決方案的提供者。

聯盟成員震錩機械總經理王少詩並表示，震錩長期經營國外市場，目前國外客戶對於熔噴布生產設備與熔噴不織布都有龐大需求，且已有多組歐美客戶表達採購生產設備與熔噴布的高度意願，但因礙於邊境管制無法來台，SCP熔噴聯盟將陸續完成多條SCP-MB1600熔噴不織布產線及供應市場熔噴不織布所需，近期內也將推出符合N95規格的不織布成品投入市場。