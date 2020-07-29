藝人坤達為愛發聲 倡U=U治療共識 籲對愛滋患者平等對待

截至2020年7月，台灣約有4萬名的愛滋感染者，新感染人數是自107年起連續第2年下降，但年輕族群感染的比例較去年占比上增加約2% (44.15%->46.44%)，衛生福利部桃園醫院醫務秘書教研部鄭舒倖主任指出，從今年疫情爆發開始，發生部分個案因滯留國外、隔離或醫院感染管控延誤領藥，後續都已經透過友善醫療體系及各地民間團體的努力，順利讓感染者們持續接受治療。

鄭主任表示，一名滯留香港的個案，因疫情限制無法回國，透過民間團體的協助，持處方箋的正本成功領到藥之後，依循合法途徑順利寄送至海外，讓此個案可以持續地接受治療。然而面對HIV病毒的威脅，除了友善醫療體系、民團的努力，讓感染者持續接受治療之外，更要從落實與支持「U=U」國際治療共識以及展現對愛滋感染者平等對待之態度的兩個層面著手。最新單錠治療方式，一天只需服用一顆藥，持續治療就可以讓體內的病毒量低到測不到，不會經由性行為傳染他人，而且不影響生活品質，平均壽命也與非感染者幾乎沒有差異(80歲)。

藝人坤達這次受露德協會邀請擔任「U愛大使」為HIV感染者們發聲，他指出U=U (undetectable= untransmittable)，測不到病毒等於不具傳染力的治療共識，已經具有科學實證，並且透過超過13萬筆的HIV感染者大型臨床研究證實，在持續有效的治療之下，HIV朋友們與你我沒有差異，也透過社群媒體分享，希望消除民眾偏見。

露德協會秘書主任藍元亨表示， U=U對於感染者的意義更為重要，代表著感染者有機會可以自然受孕，他分享一位女性帕斯堤朋友，在穩定的服藥及定期篩檢下，已經測不到病毒量，與醫護充分溝通後，自然受孕生下健康寶寶，也沒有將病毒傳染給先生，目前孩子已經2歲，希望透過U=U治療共識，減低社會對感染者的恐懼。唯有消弭標籤與污名，才能讓更多具有感染風險者出來接受篩檢，也讓感染者有信心持續接受治療與追蹤。

鄭主任說2000年台灣已完成根除小兒麻痺症的任務，在2020年的新冠肺炎防疫上繳出國際有目共睹的好成績，目前在台灣接受治療的感染者，已經有95%都成功抑制病毒量，期待U=U的觀念普及，將有助於扭轉社會大眾對於愛滋的刻板印象，邁向成為全亞洲第一個免除愛滋病威脅的國家。

防疫模範生 台灣已達「88-92-95」國際防治目標

為了在2030年達到「零感染」、「零死亡」與「零歧視」的目標，聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)提出90-90-90計畫，在2020年達到90％的感染者了解自己的感染狀況、90％知道自己狀況的感染者可以接受適當治療、90％接受治療的感染者成功抑制病毒量。

雖然疾管署公布愛滋防治成效已達88-92-95的好成績，但也代表著還有12%的感染者未知自身感染狀態。衛生福利部桃園醫院教研部鄭舒倖主任指出，大多數患者都是因為害怕個資曝光、家人親友的異樣眼光，甚至是就醫後的不友善對待。台灣民眾對愛滋的認知有落差，甚至認為透過肢體接觸或是唾液就有可能會傳染，這不僅形成對愛滋不友善的社會環境，更可能導致因為已感染但未確診就醫，而成為防疫上的破口。

U=U (undetectable= untransmittable) 測不到病毒等於不具傳染力

坤達這次受露德協會邀請擔任U愛大使為HIV感染者們發聲，坤達表示， 「要消除偏見的第一步，就是理解與信任。」透過協會所統計2019年第十次的愛滋感染者生活現況調查報告，竟有超過3成的感染者因此與家人關係疏遠，以及超過3成的感染者失去朋友或是戀愛對象的支持。

鄭主任說到，HIV感染者並不等於愛滋病患，隨著治療方式的突破，即使已發病成為愛滋病患，也有機會恢復成為單純感染者的身分。近年來包含美國國立衛生研究院在內，大量的臨床證據已經堅定地確立了「測不到病毒等於不具傳染力」（U=U）的治療概念，是具有科學實證的，可以透過有效控制HIV病毒的傳播，且可以減少許多HIV感染者面臨的不平對待，調查顯示，有超過4成的HIV感染者不敢告知醫護人員自己的感染身分，主要理由是擔心遭受拒絕。

露德協會秘書主任藍元亨表示，U=U的重要性，可以讓感染朋友放下「會傳染給別人」的恐慌，從「傳染源」回歸到「病者」的身份，可以幫助帕斯提朋友們不再貶抑與歧視自己。另一個層面上是可以讓更多的民眾，了解到愛滋可以因妥善治療而達到不會傳染的狀態，接而降低對愛滋的恐懼，才能回歸從日常做好自我防護，就能預防疾病上身，進一步減少社會對於疾病獵巫的心態，同理與尊重的態度才能在社會中深根。

坤達表示，年輕族群的感染比例上升，這次他透過社群媒體IG分享「我知道，U=U」的限時動態，就是希望藉由本次活動與醫護人員、民間團體的現身說法，讓身邊更多的朋友們知道，除了重視安全性行為，全程正確使用保險套之外，能夠更理解U=U所要傳達的訊息，減少對於感染者們的偏見，呼籲各界攜手共創「U愛環境」。

95% HIV感染者穩定控制 台灣治療成效名列世界十強

日前於2020年7月6日線上舉行的國際愛滋會議（International AIDS Conference），聯合國警告因為新冠肺炎疫情，導致許多愛滋患者治療中斷6個月，推測因而可能死於愛滋的人數將會增加50萬，因應疫情爆發期間需要保持社交距離、居家隔離與封城，都讓愛滋感染者難以取得治療藥物與照護，幸好台灣多年來努力架構的友善醫療系統發揮成效，透過目前包含醫院、診所、藥局等全台共122處醫事機構，加上民間團體的支援與協助，主動追蹤與關懷，目前治療狀況不受疫情影響。

鄭主任指出，台灣身為新冠防疫模範生，在疾病防治上也可以互相借鏡，目前在台灣接受治療的HIV感染者，已經有95%都成功抑制病毒量，在國際防治成效統計排名第九，期待U=U的觀念普及，減低社會對感染者的恐懼，才能使得有感染風險者願意出來接受篩檢，有效降低未知感染者的黑數。而感染者在友善的環境下規律治療，讓體內的病毒量測不到，就能有效抑止HIV的蔓延，完成最後一個90-90-90的目標，讓台灣成為全亞洲第一個免除愛滋病威脅的國家。