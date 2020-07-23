昂萃勇奪2020第17屆國家品牌玉山獎

昂萃Puriginal Life中西配方保健食品，今年2月正式品牌上線，首次參獎就榮獲第十七屆國家品牌玉山獎，由「專利光萃逆痕膠囊」拔得頭籌，榮獲「最佳產品類獎」。此次榮獲國家級大獎肯定，證明昂萃的實力堅強不容小覷。獲獎的「專利光萃逆痕膠囊」青春美基力就靠這瓶，使用日本特濃98％專利穀胱甘肽、專利輔酵素Q10、德國賽洛美，足量添加，達到最有感的保健效果，再搭配中草藥(當歸、川芎、人參、甘草、茯苓、白芍、白朮、黃耆、紅棗、生薑、熟地)，重拾由內而外的自然紅潤，透亮光采看得到。

「國家品牌玉山獎」，每年邀請各界專家依多個面向評選，是台灣最具指標性、最具公信力的獎項，獲獎代表對產品、品牌、企業的肯定，同時也提升得獎企業的品牌形象，提升企業競爭力。昂萃創辦人陳以旋表示，此次獲獎是對品牌的一大鼓勵，昂萃團隊經歷1年多的籌備期，團隊的用心在每個小細節都看得到，小至對膠囊殼的挑剔，大至全產品原料的精挑細選，都由研發團隊嚴謹規劃，為了就是給消費者最高品質的保健產品。

昂萃用心跟國際原廠申請商標授權，其中的初心就是看到市面上其他產品並不注重來源標示，國內農產品盛行追蹤產地、履歷，並在產品上貼上所屬的生產認證，但保健食品這一塊卻總是模糊不清，許多銷售者並不知道自己所吃進去的產品原料來自哪裡？添加量如何？昂萃產品在包裝就可以一目了然，要給每位客人最安心的消費體驗。

昂萃為業界首家中西合併保健食品品牌，母公司柏諦集團擁有40年中草藥研究經驗，昂萃結合中西方智慧，中草藥的溫潤滋補與西式原料精準調理，打造最適合亞洲人的保健方式。不僅如此，品牌還有一項堅持就是絕不用動物性來源的材料，連膠囊殼都是植物來源，對素食者友好，品質穩定是重點之一。