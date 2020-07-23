台灣神隆轉型持續收效 推升營運效能最佳化

文/葉圳轍

鞏固原料藥市場，積極強化針劑製劑事業的推動，全方位利基型藥廠台灣神隆（1789），近年來投入業務轉型及加強內部資源整合，成績逐步浮現。

台灣神隆從事學名藥及新藥研發代工所需原料藥和針劑產品生產開發，可提供客戶由原料藥垂直整合至針劑製劑產品的一站式購足服務。全球客戶有三百餘家，其中包括多家全球前十大的專利藥廠及主要學名藥廠。目前已開發生產的原料藥產品包括抗癌、中樞神經系統、賀爾蒙、抗病毒等種類，並在世界各主要市場完成產品藥物主檔之登記註冊，全球各地藥物主檔之註冊超過853件，包括美國62件。

台灣神隆在針劑製劑業務的推動上持續加溫；繼與百特公司合作、用於化療病人止吐輔助用藥的針劑製劑產品成功美上市後，由神隆研發、第一項自行送件取證且具備極高難度合成技術的抗凝血針劑製劑，已於今(2020)年初在美上市銷售，累計台灣神隆已有三項針劑製劑產品在美上市，未來也將積極開拓針劑製劑市場。

據悉，在既有的原料藥業務方面，台灣神隆仍面臨全球製藥市場大幅併購與藥價不斷被壓低的高度挑戰，尤其中國與印度對於全球製藥產業的影響力度有增無減。

台灣神隆總經理蘇崇銘表示，面對全球原料藥市場的波動，該公司在務求市占率維持穩定的同時，亦提早進行下一個階段的產品開發布局，並加強針劑製劑事業的業務推動力道，已建立更為多元的發展模式。

蘇崇銘強調，利用多角度靈活經營策略，讓該公司能夠做好充足準備，以面對各項挑戰。

蘇崇銘說，除了穩固歐美市場外，該公司亦積極開發新興市場、中國及日本。從去年度原料藥銷售表現可見，神隆投入心力甚多的日本市場漸有斬獲。

台灣神隆業務發展中心副總林靜雯表示，該公司2019年在日本市場的營收占比攀升至20%，並已取得15個學名藥產品API核准，擁有20多家學名藥客戶，其中7家為日本前十大藥廠，項目涵蓋原料藥、針劑、代客研製等。

林靜雯指出，今年日本多個原廠專利藥品即將到期，學名藥市場需求隨之大開。該公司所開發的阿茲海默症用藥已於去年底開始出貨，預期將成為下一波營運成長動能。未來將結合台灣廠與大陸常熟廠的生產資源，持續深耕日本，並尋求適當機會切入其他潛力市場。

據了解，神隆常熟醫藥是台灣神隆持股100%的子公司，目前持續進行內部體質優化與提升產能利用率，在兩者加乘下，該常孰廠營運表現顯著改善。未來透過兩廠的密切分工合作、共同開拓全球市場，預期對台灣神隆的轉型與業務拓展，可發揮到最高綜效。

台灣神隆網址：www.scinopharm.com。