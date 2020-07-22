1週1次火燒心 研究：罹癌率高出7.7倍

胃食道逆流俗稱火燒心，依國建署資料統計，臺灣有1/4人口罹患胃食道逆流，且近20年來，罹病人數成長5倍，為此台中市中醫師公會理事長曹榮穎發起中醫旗海運動與辦理記者會，讓全國中醫院所掛旗向民眾宣導，1週火燒心1次易提升罹癌率7.7倍外，同步提供中醫治療火燒心的案例，以及無明顯副作用等優勢。

「火燒心 看中醫真有效」中醫旗海新標語運動記者會現場活動照 (圖/中醫師全聯會 提供)

依瑞典研究顯示，1週出現1次或1次以上的胃酸逆流，罹患食道癌的機率，高出無症狀者的7.7倍，若症狀出現在夜間，罹癌的風險就更高出10.8倍。中國醫中醫消化內科主治醫師賴香君表示，從流行病學的角度來看，火燒心盛行率12至30%，就醫率僅有10%，在西醫標準治療中，2/3可緩解，1/3無明顯改善，屬頑固型胃食道逆流疾病。

胃酸逆流通常會有噯氣、噁心、口臭、腹脹、打嗝、食道異物感及吞嚥困難等症狀外，甚至會出現食道外症狀，如胸痛、心悸、慢性咳嗽、後咽喉炎及氣喘發作、失眠、憂鬱等症狀。賴香君指出，依臨床表現，可歸納為中醫學吞酸、胃反、吐酸、噫酸、嘈雜、梅核氣、胃痞、胸痹等範疇，為運用中醫藥方經驗，也列舉國際期刊中，撰述藥方對相關症狀緩解與治療的相關經驗，包含吳茱萸湯對胃食道逆流(GERD)的治療效果等同西醫的氫離子幫浦抑制劑、半夏瀉心湯可治療 GERD 引起的逆流性咽喉炎、火燒心症狀以及改善食道潰瘍等。

台中市中醫師公會理事長曹榮穎發起中醫旗海運動，讓全國中醫院所掛旗向民眾宣導虎燒新的危險性。(圖/中醫師全聯會 提供)

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，研究發現「吳茱萸湯」與西藥Omeprazole(氫離子抑制劑PPi)相比，在治療胃食道逆流上有類似療效，且藥效維持的時間更長，足見中醫藥治療胃食道逆流成效頗彰，且中醫在治療胃食道逆流與西醫不同的地方，除了選用有制酸效果的中藥外，更著重在「胃氣上逆」的原因。賴香君補充說明道，承如理事長所言，不同的中藥方除了有制酸功能外，還有保護胃黏膜、止血等功能，但民眾仍要注意生活飲食禁忌、保持作息正常、減輕生活壓力、保持規律的運動習慣、注意保暖，這都是改善胃食道逆流，以及減緩不適的不二法門。

現職醫療體系行政人員的游女士指出，因地緣關係，在大醫院看診很便利，多項檢查後，必須動手術，且吃西藥有不舒服的副作用，因此嘗試中藥治療，經4至5週的中藥治療後，已達到明顯治療效果，目前身體狀況不錯。

中醫教室：胃食道逆流飲食宜忌與生活須知

食物的選擇對於胃食道逆流患者相當重要，日常生活中應避

1. 易刺激交感神經興奮的飲料，如咖啡、濃茶

2. 易刺激傷害胃壁的辛辣食物及佐料

3. 易增加胃酸分泌的酸性水果，如檸檬、奇異果、百香果

4. 酸性飲料，如醋、碳酸飲料

5. 酸化快的食物，如牛奶

6. 堅硬難消化的食物，如糯米製品(粽子、米糕、油飯、麻糬)

參考資料：

新英格蘭醫學雜誌(The New England Journal of Medicine)

Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma