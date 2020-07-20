沛美生醫 為消費者創造自信與美麗

沛美生醫科技股份有限公司於1997年創立品牌以來至今20餘年，在創辦人李貞緻女士與現任董事長廖曼華的努力下，於2017年6月成功成為台灣少數的化妝品創櫃公司，秉持著創新、安全、有效、熱忱的目標，服務全球的化妝品品牌客戶，讓MIT化妝品，持續在國際間發光發熱，讓MIT的品質，令世界信服。即將於7月23日~26日在台北南港展覽館2館舉辦的亞洲生技大展，沛美生醫秉持著創新的核心精神，帶來符合化妝品趨勢以及特殊創新的產品，為消費者創造無與倫比的自信與美麗。

本次亞洲生技大展，沛美生醫最受到各界矚目的產品是其自行開發的專利水凝膜。董事長廖曼華表示，水凝膜可以解決以往膜類對肌膚的潛在刺激性與環境汙染性的疑慮，同時也可以加強功效成分的吸收，讓面膜不再是面膜，而昇華成獨一無二的功能產品。運用高分子交聯聚合技術，不需要任何載體而直接貼合肌膚，達到最高親膚性、最強功能性的目的，膜體本身就是精華液，沒有刺激性疑慮，放入熱水中，可完全溶解，完美的達到綠色環保愛護地球，可以說是新一代的膜類產品。

廖曼華進一步說，為滿足更多需求，我們多樣開發，針對身體各種不同部位，都有相應開發的產品，如眼部、私密處等。根據知名網路行銷平台數據顯示，私密保養相關產品，每年成長35%，因此運用特殊水凝膜科技，形成獨特護墊膜，讓不斷成長的私密保養產品，注入一款與眾不同創新產品，開創私密保養新時代。

除了水凝膜，沛美生醫同時也展出最新的口腔清潔產品。廖曼華說，衛福部國健署的國民口腔健康促進計畫中顯示，6~18歲蛀牙發生率，高於全球70%的國家，根據國民健康署調查，台灣牙周疾病盛行率高達九成，牙周病更是國人易忽略的口腔疾病，在學齡前的兒童蛀牙發生率約40%，高於WHO要求10%，顯示漱口水類的口腔清潔產品，擁有巨大的市場需要性。

為此，沛美生醫研發出引以為傲的獨特漱口水科技，運用最頂級的生產製程，透過茶多酚與竹多酚，完美抑制口腔細菌，經SGS檢驗後抑菌效果達99.9%。更讓市場驚豔的是，完全不含酒精跟人工化學物質及防腐劑。廖曼華強調，在愈來愈重視口腔衛生的消費市場中，提供最安全、安心的相關產品是沛美生醫最重要的使命，我們相信要進入口腔的任何產品，都必須要用最高的標準來要求安全，沛美生醫未來也將持續研發，推出更安全的產品。

沛美生醫在這次的展覽當中，另外還推出許多符合化妝品消費趨勢的產品，例如當紅的A醇抗老、益生菌建康微循環等主題。廖曼華說，研發新產品，不僅希望可以提供化妝品品牌商，不同行銷主題的產品，同時也希望藉由極具競爭力的創新產品，讓國內外客戶看到我們的研發能量，未來將不斷努力，研發更多領先市場的新產品，讓沛美生醫立足台灣、放眼世界。網址: https://www.pemay.tw/