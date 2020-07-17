德河海洋在肌膚保養品原料及成品市場開創新藍海

文/葉圳轍

興櫃公司德河海洋生技(8465)，近年轉型致力於農漁業生技研發及品牌行銷，獲得關鍵性成果，未來可望在肌膚保養品原料及成品市場，開創新的藍海。

德河自許是以海洋為本的活力企業，歷經三年研發，成功發表全球獨創經典保養專利成份TPF (Totipotent Prostembryona Factor) 胚顏因子®，並取INCI code國際化妝品成分認證標籤，同時創立原創美妝品牌-Bioyona碧優娜，銷售以TPF為主要原料之系列保養品，目標客群為全世界的保養品業者及消費者，同時在美妝原料及成品市場立足。

德河海洋生技執行長吳智謀表示，TPF為目前保養品市場中全新且綜效的新成份，它來自於深海魚類的胚胎幹細胞所分泌的複合性胜肽，富含生長因子與細胞激素，相較目前市面上常見的魚子精華及各種植物幹細胞成份，TPF亦有更能與人體皮膚細胞相容之優勢，TPF使用在人體上，能有更多、更快速的保養功效，並可避免使用動物性成分可能的人畜共通傳染病風險。

吳智謀指出，德河嚴守產品的品質與安全性，經由專業的嚴格監督及認證，備齊所有相關實驗報告，並通過各項臨床測試與實驗，證實TPF在抗氧化、延緩老化、撫紋抗皺、亮白保濕及皮膚創傷修復癒合等重大功效上均有顯著效能，且比目前高端產品成分更有優異的表現。

據悉，德河海洋已將TPF生技原料及Bioyona碧優娜品牌，申請世界各國專利及商標，並積極向全世界推廣，獲得榮耀式肯定。包括今(2020)年1月獲日本東京化妝品及化妝品技術展刊載入國際獨特性新原料外，今年5月再獲得瑞士Monde Selection 2020世界品質評鑑金獎殊榮。

吳智謀說，該TPF原料可應用在面膜、面霜、精華液…等肌膚保養品上；德河的原創品牌Bioyona碧優娜，目前也已推出一系列肌膚極致修護保養品，積極向國外市場進軍，期創造客戶端與消費者的最大價值。