台灣三帆製藥貼布 連年贊助媽祖遶境活動

酸痛貼布大廠台灣三帆製藥，連年贊助貼布為媽祖遶境信眾舒緩痠痛；「大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」和「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」為台灣重要的宗教文化活動，每年皆吸引許多民眾參與，更成為國際觀光盛事；今年因疫情延宕，直至近日才重啟。

該兩項活動來回徒步3、400公里，長時間行走加上行李負重，難免會產生腰、背、足等部位，痠、痛等不適的問題。酸痛貼布大廠台灣三帆製藥，連年於該兩項活動贊助痠痛貼布，供沿路信眾舒緩痠痛；該藥廠人員更因感念媽祖恩情，自動自發駕著十靈油行動服務車跟隨遶境、服務信眾，深獲信眾好評。

遶境活動前，台灣三帆總經理黃信穎特地北上，拜會白沙屯媽祖文化發展總會致贈十靈油草本貼片；該會理事長陳錦龍談到今年報名人數暴增至５萬多人時，黃信穎也立即允諾貼布再加碼，給大家“貼”心的祝福。

台灣三帆製藥創立於1982年，深耕台南30餘載，先後取得國家品質優良獎及國家品質卓越獎、傑出企業經理人獎，亦是通過GMP認證的專業藥廠。該公司並於2011年創立通路品牌「十靈本舖」，延續集團健康、美麗、養生的理念，除以最直接的體感行銷外，更贊助公益高爾夫球賽、馬拉松路跑等義賣活動服務民眾、回饋鄉里，獲得好評。

黃信穎表示，十靈油一條根舒緩貼片係採用一條根製作的舒緩精油系列產品，成份保證含有一條根，該系列產品針對按摩舒爽，有卓越的效果。