APTF亞太頭皮管理師認證聯盟 掀起「頭皮健康管理」新商機

「頭皮管理比時尚流行美髮重要！」全台第一家、也是亞太區第一家的頭皮管理師認證聯盟-APTF亞太頭皮管理師認證聯盟(Asia Pacific Trichologists Federation)，以「專業培訓」及「頭皮健康管理」，提供一條龍運作與市場無縫接軌。專為各大技職院校教育培訓課程及取得認證資格，打造優質的技職力；同時，也為美髮美容沙龍界打造專業的頭皮管理大藍海市場，是台灣首家進軍亞太市場的頭皮管理師認證聯盟。

「APTF亞太頭皮管理師認證聯盟」，成立於2005年，總會設於台灣台北。由發起人張瑞欽顧問擔任聯盟主席，建構「頭皮管理營運專業教育培訓系統」，是頭皮生理學的先驅與專家。APTF擁有亞太地區最堅強的師資陣容，包括時尚沙龍頭皮管理首席顧問張瑞欽、頭皮管理教育總監章月明、頭皮管理/健康管理及自然醫學博士蔡冠漢、頭皮管理/技術總監張宸鳳；以及來自各大技專校院碩博士教授、講師、業師等組成的專業團隊。

APTF頭皮管理教育總監章月明。圖／業者提供

章月明表示，APTF亞太頭皮管理師認證聯盟的專業頭皮管理師培訓教育系統及檢核、認證標準，不僅在台灣獲得美髪美容沙龍業界的支持與肯定；尤其針對亞太地區華人生活習慣與人文特性所產生之頭皮毛髮問題提供專業知識與技術的頭皮管理專家的組織。

APTF亞太頭皮管理師認證聯盟，舉辦認證考試。圖／業者提供

APTF亞太頭皮管理師認證聯盟的專業頭皮管理師培訓教育系統及檢核、認證標準，不僅在台灣獲得美髪美容沙龍業界的支持與肯定；也在亞太地區獲得東南亞新加坡、馬來西亞、美珠集團Origin頭皮管理沙龍連鎖的支持與認同，培訓該集團100多家頭皮管理沙龍的員工考取APTF亞太頭皮管理師認證聯盟的二級證照，成為專業頭皮管理師；在中國大陸湖北武漢、河南、北京、上海、廣州、珠海、香港、澳門、深圳、杭州、大西北、昆明、貴陽、濟南、青島、東北長春、大連甚至內蒙等地教學認證外更輔導擁有45年歷史品牌章光101。

APTF亞太頭皮管理師認證聯盟與台灣臺北醫學大學及各大技專校院美業相關系所、嘉南藥理大學、吳鳳科技大學、弘光科技大學、育達科技大學、建國科技大學、萬能科技大學、崇右影藝科技大學、經國管理暨健康學院等產學合作整合創新共同建構之頭皮管理領域完整系統的專業知識與實戰經驗累積的專業技能，是亞太地區頭皮管理師的專業培訓中心及實習中心。

透過專業頭皮管理，找到最佳的自我療癒。

圖／業者提供

「頭皮健康管理」儼然已在亞太地區美髪美容沙龍業界掀起一股創新經營熱潮，尤其透過「知識整合」、「管理顧問」帶動時尚創意產業興起，在「頭皮管理經濟學」之高業績高獲利的新商業模式下，也為亞太地區美髮美容業開啟大健康、大藍海的新商機。