抗衰防老增肌智 7/30「輔具展」找保命防跌新療法

臺灣輔具暨長期照護大展目前是台灣和國際輔具與長照產業重要的年度活動，將自2020年7月30至8月2日定於台北南港展覽館舉辦ATLife2020臺灣輔具暨長期照護大展。物理治療師是動作的專家，民眾經由物理治療師專業評估後，透過物理儀器、徒手治療、運動治療、功能訓練與科技輔具來預防及改善民眾的機能損傷與功能障礙，並藉由矯正姿勢或減輕疼痛來改善損傷，進而增加功能及家庭社會參與。

在平日的各場域，從醫院到社區或居家拜訪，物理治療師無所不在、全程陪伴，從新生兒照顧到超老族群，從健康人照顧到生命末期病人，物理治療師也參與照顧。此外，還包括孕期前後婦女、身心障礙者、職場勞工、運動愛好者、傷病防治、銀髮族適能、失智症防治、安寧照顧等等，物理治療師可說是無時不參與人們的生活，無處不陪伴。

物理治療專業今年已是連續第四年參展，今年物理治療主題攤位是「物理治療健身館」，由臺灣物理治療學會主辦，台北市物理治療師公會及新北市物理治療師公會共同協辦，現場除了藉由闖關遊戲評估民眾目前身體功能狀態並提供建議外，每天也有安排多場健康講座，由專業物理治療師講授輔具運用、正確運動、照顧者保健等教您如何「抗衰防老增肌智」，希望通過輔具大展的平台與社會大眾進行更貼近的互動與溝通，讓民眾更認識動作專家物理治療師。

輔具展地點為台北南港展覽館1館一樓展場I區(台北市11568南港區經貿二路1號)，物理治療主題館攤位編號為I-502，詳細資訊請見臺灣物理治療學會網站http://www.tpta.org.tw/