響應政府振興新生活 護肝首選綠川 買3000現省3000元

國內疫情解封後，國人最想去的旅遊地之一，就是到有山、有水、有海的花蓮壽豐鄉。花蓮壽豐鄉擁有清澈乾淨的水質，源源不絕的湧泉，加上無汙染的環境，成就了立川漁場是國內外旅客來花蓮必遊的觀光景點。

疫情解封後，國人最想去的旅遊地-花蓮壽豐鄉立川漁場。 圖／業者提供

立川漁場利用天然湧泉養殖體型飽滿，味道鮮美的黃金蜆，並設立了文化生態館，蜆之館、體驗池、五餅二魚餐廳，不僅能夠讓人認識黃金蜆的一生，還能親自下水體驗「摸蜊仔兼洗褲」的樂趣，而孕育出優質的黃金蜆，許多有益人體的營養素，含有蛋白質，肝醣、維他命B12，並研發出的蜆錠、蜆精等多項產品。

立川漁場，黃金蜆的故鄉。圖／業者提供

有「黃金蜆故鄉」之稱的花蓮壽豐鄉立川漁場，左側中央山脈，右側海岸山脈，每天早上陽光照射太平洋海水蒸發的水氣，受到地球向東自轉形成大量向西積雲，遇到中央山脈的阻擋凝結成雨水降到地表，每天形成源源不絕的地形雨，經中央山脈蘊含豐沛礦脈層層過濾。

立川漁場以獨有技術培養出優質的藻種，輔以活水湧泉養殖而成的的「黃金蜆」。圖／業者提供

壽豐地層含有許多珍貴人體需求高達20種以上微量礦物元素硒、鉻、鍺、鈣、鎂、磷、鋅……等，立川漁場創立黃金蜆就位於此礦脈之上，得天獨厚為全世界最具有效益、規模最大，唯一生產黃金蜆的養殖區，除此區生產黃金蜆外，全球沒有第二個環境具足上述這些元素，黃金蜆對保肝的效果明顯有益，榮獲國家「護肝認證」健康食品。

防疫新生活，營養常維持，快樂粗門玩，健康要兼顧！

立川與政府合作研發出世界第一個蜆專用最佳藻種的公司，進而成為黃金蜆最佳的食物來源，這絕對是大學問，尤其菌、藻這類細微的天然物質及微量元素、礦物質，對溫度、陽光、水質都相當敏感，環節的掌控都影響著黃金蜆最終的有效性價值。黃金蜆精錠為立川獨有開發的萃取技術，每錠以高品質的黃金蜆提煉，具有優質蛋白、肝醣、精胺酸、丙胺酸、膽鹼、維生素B12、豐富礦物質與稀有微量元素等，調整體質、調節生理機能。

立川致力保育花蓮的生態永續與推展觀光，除了建立天然無毒的養殖池，也在壽豐當地推廣休閒農場、有機生態農場，提供民眾做生態體驗教學與環保教育，促進在地觀光。

立川黃金鍋，位於人聲鼎沸的台北西門町中（台北市衡陽路90號）。圖／業者提供

鑑於現代人對於舌尖上的挑剃，立川更重視食材的品質，結合集團內五星級的無毒養殖、六級產業的有機食材與立川三寶，創立別具特色風味、不但能滿足口舌味蕾、更是健康無負擔的『立川黃金鍋』餐飲品牌。從傳統養殖的小農到世界唯一的榮耀，農漁養殖隨著生物科技不斷突破升級，從一級產業到現今的生技業與餐飲業，秉持「得人如魚」永續經營理念，要讓每位食客都能安心享用高品質食材與服務。

響應政府振興新生活，護肝首選綠川，生活多采多姿，買3000現省3000元，現在購買綠川蜆錠2盒只要3000，加碼贈送四大熱門好禮，綠川蜆鈣好30錠1盒，綠川冬蟲夏草蜆錠30錠1盒，鹼性王梅精飴2袋，立川黃金鍋精選肉盤兌換券2張，動動小手手，健康不迷路，到長榮生醫門市購買現場加贈，桃色無紡布環保購物袋1入，皇家精品抽取衛生紙 100抽2包。