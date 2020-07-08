口腔醫學是未來提升長照品質的重要關鍵



桃園牙醫師公會日前舉辦第23屆第三次會員代表大會中，除了一般的會務討論外，又特別針對口腔外科最新的手術併發症及後遺症之預防及處置提出精闢的專業演講。與會的牙醫全聯會理事長王棟源醫師表示，為了要做好院內感染的預防及處置，希望會員能提升牙科感染管控的預算使用率。而為了配合高齡社會的到來，也要加強牙科居家醫療的範疇，因為有許多長照老人的健康和口腔衞生有正向密切關聯性

此次大會主席黃國光理事長也表示，牙醫學的領域，已不止限於牙齒的處置，其領域已擴展至和口腔有關的㖔嚥問題及顏面整型的手術，甚至一些失智的問題也和咀嚼有密切關係！因此黃國光理事長也期待會員能接受長照醫學的專業訓練，成為長照醫療重要的一員。

台灣長照醫療會理事長劉伯恩也參與了此次盛會，他也表示：目前長照醫學會已和牙醫師全聯會爭取到牙醫師可以參與居家醫療巴氏量表的開立。

桃園大家長鄭文燦市長與會時表示，桃園地區的老人裝置假牙的滿意度高達九成以上，大幅提升了長照醫療的服務品質。鄭市長也特別關心冠狀病毒期間醫療院所財務的情況，已有建議中央能合理補助疫情期間的醫療費用的損失。

桃園市長鄭文燦，與台灣長照醫療會理事長劉伯恩、大會主席黃國光理事長、牙醫全聯會理事長王棟源醫師、前基隆市牙醫師公會理事長林大偉醫師、長照醫學會常務理事郭鋒銘醫師、國防醫學院前牙醫學系總會會長黃春生等人合影。圖／業者提供

現場反應熱烈並討論如何增進長照病患的口腔健康品質，進而也可以使被長照族群享有更高檔的生活水平。