爆肝族保養品！富裔實業推薦「捍強牛樟芝」

曾打造新店華城知名別墅區「富裔山」、十四張站地標仿生建築豪宅「富裔河」與東區「poispois泡泡飯店」的開發商富裔實業，近年多角化經營有成，尤其長期專研有「台灣森林中的紅寶石」之稱的珍貴養生保健菌種-牛樟芝，更已獲得多項國內外專利成果，推出「捍強牛樟芝」品牌（官網www.kingland-bio.com），將高濃度萃取物製成捍強牛樟芝醇液、捍強牛樟芝解醇膜衣錠等商品，獲市場廣大迴響，不少工作壓力大、熬夜加班的族群愛用，也是照顧家人、餽贈長輩的貼心保健好禮。

富裔實業表示，牛樟芝有靈芝之王的美譽，生長在台灣山區，海拔450～2000公尺之間的牛樟樹上，為台灣特有真菌，它的子實體（真菌類可產生孢子的完整株）氣味芳香，味道有一點辛辣，但苦中微甘，在中醫藥理來說，歸肝、膽與肺三經；以營養說來分析，它含有豐富的三萜類、多醣體、腺苷、超氧岐化酵素等三萜類化合物，含量是目前中草藥中最高能輔助身體調和保養及強健。

富裔實業精研牛樟芝子實體生物技術有成，並經90天毒性測試，品質獨步全台。圖／業者提供

富裔實業利用牛樟芝子實體生物精研技術，開發的極品樟芝子實體，品質穩定，不僅多醣體及三萜類豐富，更有胺基酸、維生素及多種微量元素，捍強牛樟芝產品皆通過法規嚴格的90天毒性測試，高品質的要求，打造台灣牛樟芝旗艦品牌口碑。

富裔實業推出「捍強牛樟芝解醇膜衣錠」與「捍強牛樟芝醇液」，網路訂購踴躍。圖／業者提供

富裔實業「生技事業處」長期專研「捍強牛樟芝」產品，並在產學合作下，已獲得多項國內外專利成果，包括取得台灣與中國製備肺癌藥物用途專利；於一所需個體中治療肺癌的方法，與台灣、中國和美國製備肝癌藥物用途專利等專利證。