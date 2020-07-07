國醫節秀成果 中醫長照治療失智、延緩失能有一套

3月17日是一年一度的國醫節，因應新冠肺炎的抗疫人力需求，中華民國中醫師公會全國聯合會，將第90屆國醫節慶祝大會暨第12屆台北國際中醫藥論壇延至今年7月4、5日辦理，現場秀出「中醫門診總額制度實證」、「國民教育納入中醫元素」、「深化中醫長期照顧服務」等重點成果，尤以深化中醫長期照顧服務明顯改善照顧品質，更降低照顧人力需求與減少政府財政支出。

依健保署資料顯示，老人醫療支出增快，65歲以上老人占就醫人數14.26%，醫療費用更成長至2,612億元，占整體37.2％，且失智是社會照護最貴，一名失智患者的照護成本高達千萬(每年約22至48萬元)。台北市中醫師公會理事長黃建榮指出，臺灣失智人口已超過28萬人，臺灣極輕度與輕度失智人口占74%，有9成以上居住在社區中，多數患者不自覺，甚至是家屬輕忽症狀，讓延緩與最佳治療時機被錯過。

黃建榮表示，為節省健保有限的醫療資源，在108年首創中醫長照社區關懷據點，其成果顯示中醫長照據點已守護2000位長者的健康，且在實證醫學上，中醫在治療失智、延緩失能效果顯著。台北市中醫師林舜毅指出，失智患者若使用中西合併治療可減緩失智病程與降低失能的風險，平均失能時間可從4.8年延長至7.6年，且臨床研究顯示，中醫在緩解失智症上，有利延緩腦部退化速度、降低精神與行為症狀，以及維持基本日常活動。

據新英格蘭醫學雜誌的報導，進食困難跟肺炎、嚴重感染並列為末期失智症的主要死因。林舜毅進一步解釋道，目前失智患者飲食困難可以分成三個原因，包含嘴巴張不開、牙齒咬不下、忘記要吃飯三種，因此針灸、口服中藥、按摩刺激穴位成為建議治療的方針。中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，中醫藥是我們的國寶，但也很弱勢，中醫每年照顧560萬民眾，全民健保在中醫利用率高達30%，但健保只拿到3.6%，且在疫情中，臺灣中醫藥國家隊已繳出治療新冠肺炎治癒率100%的好成績，希望各位長官持續支持，讓中醫有機會做出更多貢獻。

現場雲集多位中醫師一同分享，中藥方在新冠肺炎的顯著成效。（圖／程婷攝）

「看見中醫記者會，曾高舉『中醫 can help』的標語，真的很感動，也謝謝大家!」總統蔡英文指出，未來我們要走向世界，中醫藥也是重要的競爭力，今年開始實施中藥優良製造確效作業基準，讓中藥品質符合國際標準，以利開拓國際市場，以利促進中藥劑的發展，也感謝中醫界和我們一起打拼，為臺灣調理體質。立法院院長游錫堃表示，感謝中醫長期在發揚傳統醫學上，無論在臨床、醫療、公共衛生方面，已累積無數的經驗、漢方與藥典，因此我們這一代要努力發揚光大。