數位科技促使走向精準醫療 床位多寡不再重要

資誠發表《數位健康大未來》報告 國內醫療院所數位流程優化最普遍

2020一開春，新冠肺炎席捲全球，數位化浪潮方興未艾，原本仰賴定點醫療行為也不得不緊急朝遠距醫療改變，未來精準醫療時代來臨，醫院床位越多不代表越大。科技部部長吳政忠出席由資誠舉辦「數位健康趨勢論壇」時指出，台灣奠基在長期累積的醫療健康資料與獨特的健保系統，生醫產業未來的樣貌正朝向涵蓋預防、預測、治療、照護之全方位個人化的精準健康服務發展。

疫情讓世界看到台灣值得驕傲的臨床醫療以及公衛水準，而台灣堅強的資通訊科技業(ICT)實力，能否與醫療跨界合作，加速數位健康產業發展，繼台灣半導體奇蹟後，生醫產業能否再創下一個明星產業？

資誠聯合會計師事務所與社團法人國家生技醫療產業策進會(生策會)於7月1日共同主辦「數位健康發展關鍵趨勢論壇」，邀集主管機關、ICT產業、生技業者、醫界、科技新創、創投機構齊聚一堂，探討全球新趨勢與臺灣產業新脈動，尋求互惠共榮新合作模式。

資誠同步發表《數位健康大未來》報告，分析全球產業發展現況，歸納國際著名案例；並對臺灣生醫產業專家領袖進行深度調查。調查中顯示國內醫療機構在數位應用上最常使用在流程優化，今年因疫情關係，遠距醫療也有增加趨勢，然而，運用在數位醫療上還是比較少。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞指出，資誠關注影響全球的重大議題。人口老化、慢性病人口攀升及各國醫療支出財政負擔加重挑戰，而數位科技提供解方，將資源作更有效益的運用，並建構永續發展的健康社會。期待透過論壇鼓勵不同領域產業能打破疆界以合作共榮。生策會副會長楊泮池也受邀出席該論壇，他表示，面對國際經濟詭譎多變的情勢和國際競爭的挑戰，台灣業者應凝聚力量以持續創造致勝機會，再創產業高峰。

資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾認為，數位健康兩大關鍵為數位(Digital)及健康(Healthcare)，觀察國際科技巨擘多由軟體和網路背景出發，並以卓越數位科技技術、創造平台戰略、掌握使用者習性、以及勇於設計創新商業模式，為醫療帶來了新氣象。而台灣的科技巨擘係資通訊大廠，在硬體設計思維下，如何注入「數位」「健康」新生命，並找到跨界整合新商模？另政府推行健保30餘年，累積33 個全球稱羨的資料庫，如何善用台灣珍貴資源，協助產業發展，讓世界看見台灣，都是台灣發展數位健康產業的關鍵議題。

全球創新技術推陳出新 科技與醫療結合引領創新願景

該論壇第一場主題為「全球數位化浪潮於人類健康與醫療之關鍵趨勢」，主講人資誠聯合會計師事務所會計師林玉寬指出，21世紀的醫療產業革命將更加注重預防與保健，而數位科技將是推動健康新願景的關鍵。數位科技不但協助診斷治療，避免醫療疏失，更延伸到疾病的預防預警，並讓照護復健更加有效。數位科技結合生技醫療與健康照護，將創造無限的可能，值得產業期待。

亞馬遜網路服務有限公司香港暨台灣總經理王定愷觀察，人口老化、慢性病與傳染病大幅增加醫療產業的需求。在精準健康的趨勢下，醫療產業需要蒐集大量病歷、檢體、生物資料。資料量太過龐大使得系統靈活性不足、服務量暴增的情況可能癱瘓系統、科技日新月異導致資安風險提高。醫療體系被迫投入更多資本以因應這些風險，產生所謂的「科技債」。而雲端和5G等創新科技使的資訊的儲存、保護、以及演算技術的更新更加靈活，幫助醫療體系面對突發的需求。以2020年新冠肺炎大流行為例，亞馬遜提供全球生醫研究機構免費且開放性的數據庫，並提供雲端運算平台，使研究人員不用花時間蒐集和處理數據，並能以更多心力投注在判斷分析，加速實體導入的時間，因應防疫。

前瞻性數位科技與創新服務服務模式成為新常態

第二場主題為「當全球讚譽的台灣醫療遇上強大的科技產業生態」，由臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰擔任第一位講者，陳瑞杰指出，數位健康的轉型目標(Digital Health Transformation)即為從醫療(Medicine)進展到健康(Health)。以近期因為新冠疫情興起的遠距醫療(Telehealth)而言，即是改變以往以醫院為中心系統，轉為以患者為中心，更貼近社區與居家的服務模式。陳瑞杰指出，由院內走初到院外，並由線上聯合線下的醫療模式，在後疫情時代將成為新常態。

資誠聯合會計師事務所會計師周筱姿發表資誠《數位健康大未來》報告的調查重點。周筱姿表示，台灣數位健康產業蓬勃發展，業者前仆後繼投入，並從傳統的硬體製造及軟體設計為主，逐漸走向以數據處理分析和系統整合為重。依據調查，於健康、醫療、與照護領域，皆已有台灣數位健康業者布局，惟尚無業者布建完整產業生態系；並且台灣數位健康產業多以中小企業為主，如何選題、商模設計、並策略結盟共打世界盃，以擴大國際市場占有率是可以思考的方向。

產業政策支持與推動跨界整合，打造台灣數位健康致勝方略

論壇第三場主題是「台灣如何以數位化開啟健康世代新局」，廣達電腦股份有限公司技術長張嘉淵指出，科技業進入醫療領域面對的挑戰，在於初期往往以技術為切入重點，但科技要結合醫療，需要從使用者行為為起點，再思考哪些技術能應用於醫護人員的工作場域。在科技的普及之下，許多資通訊科技(ICT)都可能讓醫護人員的工作更加有效率。讓醫院更加智慧化，能增加患者的體驗，並使工作流程更加以人為中心。台灣雲端硬體優勢和醫療物聯網追蹤資訊系統，加上完整醫療網路，將幫助打造台灣成為智慧醫療重鎮，加速數位健康產業的形成。

本論壇壓軸的大師座談會主題為「打造致勝方略 從臺灣邁向全球」，由環球生技月刊總編輯林明定主持。參與座談的講者為臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、亞馬遜Head of Public Sector何盧穎、廣達電腦技術長張嘉淵、資誠會計師林玉寬、以及資誠會計師周筱姿。從醫界、科技業、產業的角度分析台灣發展數位健康產業的企業策略設定新思維。

林玉寬表示，在國際市場競爭加劇之下，市場、人才、資金、資安、數據與法規等關鍵要素都必須加以完整規劃，尤其是市場方面，新使用者行為模式改變帶來需求轉變，業者能否抓住趨勢，針對未滿足的需求設定選題策略，將影響未來競爭力。在資安方面，全球資安風險事件頻傳，企業宜提升資安風險意識，思考區塊鏈增加數據保護；擬定資安策略，強化事前、事中與事後風險事件防護機制。

曾惠瑾強調，台灣衛福部於2019年底公布「2030全人精準健康照護體系」，揭示數位科技結合醫療，帶來全民健康的願景。在政府與民間努力之下，台灣許多公司已取得階段性成果，但距離整體產業規模化與穩定獲利商模，皆尚在摸索階段。期待未來透過各界串聯整合，讓台灣豐沛的產業能量在全球數位健康產業版圖上綻放耀眼成果，一同迎接美好的數位健康大未來。