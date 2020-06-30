台肥集團台海生技「深海礦物質」榮登國際醫學期刊

文/李水蓮

台肥集團旗下100%子公司台海公司團隊研究成果榮登國際重量級「癌症醫學期刊《Cancer Medicine》」2020年6月號封面故事，證實海洋深層水中的礦物質與微量元素做為一種廣泛可用的天然來源，在正常衰老過程中對腫瘤抑制具有重要的應用價值，研究成果獲得國際肯定。

Lower tumorigenesis without life extension in rats receiving lifelong deep ocean waters研究截圖，圖左Cancer Medicine,Volume 9, Issue 11 Pages: i-ii, 3964，圖右Cancer Medicine,Volume 9, Issue 11 Pages: i-ii, 3968。圖／台肥公司提供

該研究為台海生技與臺北市立大學運動科學研究所：郭家驊運動營養學博士團隊合作，耗時三年發表「Lower tumorigenesis without life extension in rats receiving lifelong deep ocean waters（終身補充深海礦物質有效降低大鼠腫瘤發生但不延長大鼠壽命）」，大鼠從6個月大開始進行實驗，直至所有實驗大鼠自然老化死亡，研究結果得知：飲用海洋深層水礦物質的大鼠，在實驗開始的前18個月中有輕微的體重增加及活動力增加的現象，而最終將自然死亡的大鼠解剖分析後，發現飲用海洋深層水礦物質的組別，相較於飲用一般飲水的大鼠(控制組)，其腫瘤發生率降低約近40%。足見台海生技自662米深取得「深海礦物質 D-MINNERALZ® 」對腫瘤抑制有顯著的成果，為醫學營養保健新發現。

《Cancer Medicine》創刊於2012年，為全球首屈一指的癌症研究期刊，刊載癌症生物學、臨床癌症研究和癌症預防等領域的新發現。本次榮登當期最有價值的研究成果，並以精美豐富的圖像展示封面，足見研究成果已獲得學界高度認可。

過去台肥公司是土壤礦物質專家，以肥料照顧農作物，如今，台肥集團更跨入海洋領域成為深海天然礦物質專家，以海洋深層水關照人類。近年來，台海生技「深海礦物質D-MINNERALZ®」逐漸受到國際保健食品、健康飲料及包裝水廠商的矚目與青睞，此次獲選為重量級國際醫學期刊封面故事，「深海礦物質D-MINNERALZ®」成為台灣新驕傲，躍上國際舞台，可望榮登二十一世紀最受矚目的天然礦物質明星商品。