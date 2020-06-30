王宇芬研發「KuluDrink」活酵康普茶　搶攻味覺新藍海

康普茶(Kombucha)不僅紅遍美歐國家，目前正如一股旋風席捲亞洲，美國超市裡常見全系列的康普茶，是好萊屋明星的隨手飲，更是家喻戶曉的健康飲品。近年台灣有多家飲品巨頭，紛紛代理國外康普茶，搶攻健康、全新味覺的新藍海。對從小就接觸家傳自製康普茶的魔咕飲國際生技研發總監王宇芬而言，康普茶是生活中不可或缺的元素，不僅有家的味道，更是一種健康信仰。因此，王宇芬不做代理，而是要做第一支由台灣有機紅茶所製成「低糖、活菌、活酵」的康普茶！

擁有名模般高挑身材與外貌的王宇芬，是李安的學妹，在美國紐約大學念得是電影製作，從景美女中到國外留學，由職場轉為全職媽媽，擁有三個可愛的寶貝。王宇芬表示，人生的每一階段，每一個角色、做每一件事，從小到大的個性就是全力以赴，骨子裡就是有不服輸的個性。創業的契機最感謝身邊的姊妹滔，他們因為知道康普茶對健康的助益，而大力催生；另外就是公公和小叔的協助，因為自家人都在喝，又是台灣食品生技的龍頭企業，善用研發與生產線優勢，親自監製，耗時一年半，有別於國外品牌重糖與高價格，「咕嚕茶」口味與價格都很親民，回購率高達89.2%。

數據顯示，Kombucha 的國際市場規模在 2025 年預計將達到 54.5 億美元，因消費者健康意識抬頭，健康飲品的銷售隨之快速成長。康普茶擁有健康、能量飲的光環，在國外的銷量不斷上升，這風潮也迅速的在國內萌芽。王宇芬更表示，「KuluDrink」活酵康普茶成分單純、純天然無化學添加，但是越是簡單，原料一定要好，把關也就更嚴謹！自己代言是期望將親身感受直接傳達給每一位消費者，並提倡「生活就要酵」，在健康與成就中得到雙贏，才是美好人生！https://kuludrink.com/