三帆製藥為防疫打氣 捐贈成大醫院防疫品

台灣三帆製藥有感成大醫院一線醫護人員辛勞，特致贈西洋人蔘元氣茶和舒緩貼布，慰勞守護國人健康的醫護人員。疫情嚴峻，防疫已進入長期抗戰，希望藉由三帆產品從內到外保護醫護人員健康，傳遞感謝之意。

該公司董事長黃錫禎表示，疫情詭譎多變尚未控制，一線防疫人員要自我保重。台灣三帆製藥盡棉薄之力，特地捐贈3000瓶西洋人蔘元氣茶和5100包舒緩貼布，為成大醫院醫護人員打氣加油。

成大醫院院長沈孟儒指出，成大附設醫院成立至今已逾32年，守護嘉南地區民眾的健康，同時是醫學中心，故擔負更重責任，疫情爆發以來已投入近2000名醫療人員協助檢疫與醫療防疫工作，檢測超過2500位疑似病例。沈孟儒謝謝台灣三帆製藥的捐贈，帶來的不僅是物資上的支持，更是心靈上的一大慰藉。

成功大學副校長莊偉哲認為，面對新冠肺炎疫情，成大全體嚴陣以待，醫護同仁及校內各單位防疫人員，自農曆年前即堅守崗位，至今不曾稍有懈怠。從接診、運送病人、採檢到診斷，謹慎對待每一個細節。莊偉哲說，抗疫的醫護人員每日辛勤工作不免腰痠背痛，三帆製藥的舒緩貼布正好舒緩醫護人員辛勞。

台灣三帆製藥董事長黃錫禎乃成大高階管理碩士（EMBA）107級的校友，回憶當年在成大看到一句話，「今天我們以成大為榮，明天成大以我們為榮」，內心期許有朝一日一定要回饋母校，儘管他畢業時已逾60歲，仍常參加包括校慶在內的大大小小活動，對成大的情感難以言喻。

該公司總經理黃信穎表示，自疫情爆發以來，對醫護人員及一線抗疫人員，有著無比的敬意，儘管無法共赴前線，希望以不同方式與醫護人員併肩同行；黃信穎強調，這場疫戰，沒人能置身事外。