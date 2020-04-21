和康全年營運看增 一針關節注射劑獲健保核價

和康生技(1783)去年本業獲利大增，EPS0.87元，今年因疫情關係首季出貨稍受影響，不過營收仍年增12%。主要為一針關節注射劑在台取得健保核價，將於5月1日生效挹注新動能，歐洲三劑型訂單旺，膠原蛋白醫材持續擴大新應用，新一代骨骼填補骨材已被美國NuVasive訂單續加溫，保養品也持續轉型推新品，目前規劃今年在馬來西亞取得6項醫材許可，生醫、保養品兩大事業有望雙增。

和康生技總經理陳松青日前在線上法說會表示，去年的營收成長主要來自生醫醫材，包括：關節注射劑、膠原蛋白醫材及骨骼填補骨材，其毛利率分別約57%、31%，保養品事業經過調整已經開始小幅獲利。今年第一季則是醫材、保養品代工的國外訂單同步增加帶動，年增率大約有12%、13%。

陳松青指出，一針關節注射劑已確認可健保給付核價，5月1日生效，先前已獲台大醫院使用，健保核價將有助用量提升。膠原蛋白醫材這部分也持續在美國、歐洲開發新品，擴大市場銷售。另外，韓國鼻腔修復醫材產品在去年12月取得許可證，今年3月初首次出貨，於台灣也擴大外科傷口應用的科別。新一代骨誘導型骨格填補骨材已被美國NuVasive列為重點推廣產品，由異體骨骨材轉往人工骨材的需求拉動力道；陶瓷骨填補顆粒於今年2月新增中國小規格上市許可證，注入牙科市場拓展動能。

去年和康的營收為4.52億元，年成長5.73%，毛利率48.05%，較前一年42.69%提升5.36%，營業利益約6562萬元，較前一年成長42%，營業利益率從10.8%提升至14.51%。 整體來看，今年仍以醫材、保養品雙成長為目標，毛利率有望再提升。