亞洲首家獲美國台灣FDA雙認證AI公司Deep01 與長庚合作急診轉診系統

Deep01是亞太地區首家以深度學習技術獲得美國FDA認證的公司。今年2月，Deep01也獲得台灣FDA通過，亦是首家台灣公司以深度學習技術獲得台灣FDA認證。Deep01目前是台灣也是亞洲公司中，唯一一家以深度學習技術同時擁有美國FDA與台灣FDA雙認證的公司。今年3月，Deep01已成功地將腦出血產品導入台灣數家醫院工作流程中。在海外市場方面，Deep01也與菲律賓最大PACS商完成整合串接。

Deep01同時推出雲端運算與邊緣計算兩種方案，以滿足不同客戶的需求。微軟表示，除了已提供Deep01雲端運算所需資源，微軟的業務也會協助推廣Deep01的AI方案。NVIDIA表示，其下游系統廠已與Deep01的AI方案展開軟硬整合，NVIDIA會協助Deep01推出價格上有競爭力的方案。微軟與NVIDIA不約而同表示，都有能力協助Deep01行銷海外市場。

以急診聞名的長庚醫院也將攜手Deep01合作急診轉診系統，加速腦出血病患由中小醫院轉到大醫院的流程。長庚神經外科醫師顏君霖表示，長庚醫院與Deep01已設計好一套AI輔助轉診系統，並將由長庚基隆分院與其周邊中小醫院開始，針對腦出血病患，透過Deep01的AI產品來加速其轉診流程。Deep01本次通過台灣FDA認證的腦出血檢測功能，平均可以在病人拍完CT的30秒內判讀出結果，加速中小醫院醫師與大醫院醫師的溝通。

Deep01也展示了的AI新功能，包含AI計算中線偏移與AI計算腦出血體積等醫療AI化成果。圖/業者提供

礦工醫院院長黎慶福醫師、長庚顏君霖醫師，與Deep01執行長周仁海共同表示，大家的願景是，打造一個完善的AI急救網，提昇急診室更好的醫療品質。特別針對腦出血病患，越快處理，病人的預後越好，癱瘓率與死亡率越低。醫學界常說的Time is Brain，即是在強調，人腦一旦損傷，越快治療，恢復效果越好。顏君霖醫師過去即參與Deep01的AI偵測腦出血方案，提供許多實質的建議給與Deep01，使Deep01的產品適用範圍更廣。

出席本次記者會的比翼資本董事總經理陳彥諭則說明，Deep01作為加速器第一批孵化的團隊，取得認證是AI醫療商業化很重要的里程碑。目前科技部也在大力推廣提升急診品質，長庚及Deep01的合作方向與科技部相當一致。Deep01則充分利用了科技部在創業與人才培養計畫的資源，獲益匪淺，包含2017 TIEC年的矽谷計畫、2018 年的Leap計畫與2019年的 Raise計畫。

本次記者會上Deep01也展示了的AI新功能，包含AI計算中線偏移與AI計算腦出血體積。這些技術將更有效的輔助神經外科醫師做臨床判斷，包含是否動開顱手術，或擬定其他治療方案。未來，Deep01將持續與神外醫師，急診醫師，與放射醫師等，推出更多更好的AI輔助診斷工具，加速醫師的診斷與治療，提供臨床上更好的醫療品質。