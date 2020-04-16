試管嬰兒之父曾啟瑞 成立亞洲旗艦型生殖中心TFC

1985年4月16日，曾啟瑞創造台灣第一例試管嬰兒誕生，開拓台灣生殖醫學的新頁，如今台灣生殖醫學以36.7%的試管嬰兒治療著床率高居全球第二、僅次美國，台灣試管寶寶數量破十萬！然而，不婚、不育使台灣生育率在全球敬陪末座，國內不孕求診人數更超過4萬人，且台灣雖是亞洲不孕患者的首選，礙於大醫院空間擁擠，新進設備受限、患者候診亦較有壓力；2020年4月16日，台灣試管嬰兒滿35年之際，曾啟瑞再扛醫者使命，領軍成立亞洲型旗艦型生殖中心「TFC臺北生殖醫學中心」，匯集國內一流名醫，打造利於胚胎發展的頂尖實驗室環境、體貼患者心理的候診空間，並以生殖領域的台積電為目標，締造台灣生殖醫學的新里程碑。

人才 X 技術 不孕治療精緻化 以生殖領域的台積電為目標邁向世界

TFC團隊囊括台灣生殖領域超過20年資歷的名醫，包括前馬偕紀念醫院婦產部暨不孕症科主任胡玉銘、中國醫附醫生殖醫學中心主任何彦秉、台灣生殖醫學會理事林時羽博士、台灣子宮內膜異位症學會副秘書長王瑞生博士及成熟的醫護、胚胎技術團隊，是國內首見的大匯集！而TFC座落在台北地標建築南山廣場、彰顯品牌價值；擁有台灣頂級的生殖實驗室，嚴格控管「胚胎」發展環境；貼近患者的寬闊舒適候診空間、恣意放鬆的咖啡吧及APP叫號提醒、病患在候診過程可自行依時程至南山大樓連接的十幾家百貨商場處理公私大小事宜，除注重求孕夫婦的隱私、亦顧及職場女性分分秒秒不浪費時間的需求。集結國內的人才、擁有尖端技術、重視患者心理，且定期與國外生殖醫學中心交流，TFC全方位提高整體醫療品質及成功率、吸納更多患者，目標成為台灣生殖領域的台積電，走向世界！

TFC臺北生殖醫學中心選在台灣試管嬰兒35週年時正式成立，試管家庭特地來獻上祝福。圖/優勢整合行銷

慶祝台灣試管嬰兒滿35年的同時，TFC更呼籲，儘管生殖科技日新月異，生殖細胞的品質仍是療程的關鍵因素之一；現代人因求學、工作等因素延緩生育時機，塑化劑等環境賀爾蒙對生育力的殘害亦不可忽視，育齡族群「提前佈局生育計劃」十分重要，尤其建議女性在35歲前完成AMH卵巢庫存量檢測、掌握凍卵時機，較能彈性因應個人健康情況及人生規劃。

35週年當日，曾啟瑞過去的患者殷小姐特地來祝福，並分享多年前急切求子，她曾四處治療試遍中、西醫及民間偏方，甚至有醫師讓她每個月都嘗試而大量用藥，六次嘗試下來不僅沒成功，還大量掉髮。在正準備放棄之時，她遇見曾啟瑞，曾醫師堅持該做的檢查仍需完成，不能因心急而每個月都做試管嬰兒，擔心她身體無法負荷，甚至說出「就算錢抱來，我也不幫妳做試管」。殷小姐經檢查是多重原因不孕，在曾啟瑞二次人工授孕、六次試管嬰兒、禮物嬰兒、顯微鏡注射等方式下治療下，成功懷孕三次，成功率高達50%(當年成功率約只有20-25%左右)；可惜因龍鳳胎早產過輕、胎兒在腹中十週沒有心跳，以致於遲遲沒順利得子。直到第14次終於有了大兒子，後來更奇蹟般地在準備找曾醫師求二胎時，發現已自然懷孕，順利生下小兒子，這讓她更加感激曾啟瑞。35年來，不少試管家庭仍與曾啟瑞維持緊密聯繫，他也樂於見證自己親手創造的寶寶一路成長。