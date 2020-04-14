「台灣綠藻」研發團隊：當年的秦始皇少了「這一瓶」

翻開歷史故事，許多坐擁有權勢、財富的皇帝，常在江山穩固後開始追求長生不老，像是秦始皇派徐福出海求仙煉不老丹藥，是相當為人熟知的帝王軼事，不過，經歷時代大翻轉，古代皇帝追尋的「長生不老」仍是神話，但「延緩衰老」在現今已成了可觸及的夢想。臺灣第一藻類專家「台灣綠藻」推出的「極品綠寶藻精王」，經科學與動物實驗證實，有助於留駐青春活力，獲衛部健食字第A00238號認證，長期推廣綠藻產品的日本電視名人瀨上剛，更是藻精王忠實粉絲，讓身體維持健康狀態。

極品綠寶藻精王曾在總統府臺灣優勢產業展覽廳向外賓展示5年。業者提供

「台灣綠藻」研發團隊表示，藻精王以科技精萃、濃縮，鎖住數千億個綠藻細胞精華，主要成份含核酸（DNA,RNA）、藻多醣、多酚、天然維他命B12及人體必須胺基酸，亦含有葉酸、泛酸、菸鹼素等天然珍貴的植物性營養素。台灣抗老化保健學會創會理事長王銘富教授對「極品綠寶藻精王」更是強力推荐，並表示藻精王可高效補充健康青春活力，更有3大保健益處：(一)留駐青春活力(二)病後補養 (三)注重養生保健。

台灣綠藻產業全球市占率約50％，屬世界第一。台灣綠藻公司為台灣第一家專業戶外天然培養綠藻廠，五十多年來生產優質「綠寶綠藻」行銷至日本、歐美等三十多國，美國Discovery探索頻道團隊，曾跨海來台採訪拍攝台灣綠藻紀錄片－「生活科技大解密第11季：第7集」在全球播放(https://www.youtube.com/watch?v=sksQYtirXLY&t=154s)，向全世界宣告台灣綠藻產業的優質，極品綠寶藻精王更在總統府臺灣優勢產業展覽廳以臺灣國寶姿態向外賓展示5年，被喻為生技界「臺灣之光」。專家建議民眾不需過量飲用「極品綠寶藻精王」，一天喝一瓶便能讓能量充足發揮。購買時，應選擇綠藻專業製造商，並認明健康食品、國家品質標章、ISO9001、FSSC22000、HACCP……等品質認證。有意購買者，可至以下網址訂購：https://reurl.cc/pdMmee