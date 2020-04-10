FB搜尋「長庚社會公益作伙來」4/11林口長庚醫院首次直播病友座談會

為持續關懷民眾健康，林口長庚醫院將於4月11日下午兩點以現場直播方式舉辦病友座談會，邀請泌尿科醫師侯鎮邦、楊佩珊及李承哲，和大家聊聊在防疫期間你我都該知道的日常生活小常識。本次直播並安排有獎徵答活動，答對者還可以收到精美小禮物！

林口長庚紀念醫院高齡泌尿科醫師楊佩珊表示，防疫期間許多人的精神壓力變大，可能出現排尿不適的情形，尤其是膀胱過動的患者，症狀可能更加明顯，例如經常出現尿急快忍不住的感覺、或尿急必須馬上解尿、或一直有想上廁所的感覺（頻尿）、甚至是還沒到廁所就已經漏尿或尿出來了（尿失禁），讓患者的生活品質受到很大的影響。

楊佩珊指出，膀胱過動症發生在約20%的人身上，其中約八成為60歲以上，男女比例差不多。很多原因會造成膀胱過動，例如男性可能是攝護腺肥大、生活習慣或飲食習慣，女性可能是少了女性賀爾蒙的保護，陰道萎縮，或是不分男女的代謝性疾病、神經疾病、骨盆腔手術後。

據了解，治療膀胱過動症，第一線是行為改變治療，包括飲食習慣的改變(限制刺激性飲料)、膀胱的再訓練與骨盆底肌的運動；第二線是藥物治療；第三線是膀胱內肉毒桿菌注射；第四線是「薦神經療法」，使用低電流來刺激薦神經，以調節擴約肌、骨盆肌的肌群的反射，達到治療膀胱過動的效果。

楊佩珊建議，這些病患在防疫期間除了應繼續規律服藥、維持良好的生活習慣來減緩症狀外，待疫情過後則可以考慮到醫院接受膀胱內肉毒桿菌注射，或是「薦神經療法」。

李承哲說，泌尿道結石是腎臟、輸尿管、膀胱及尿道中任一器官，因為感染、阻塞或代謝障礙而形成的結晶物質，在台灣的盛行率約10%（僅次於高血壓及消化性潰瘍），5年內的復發率達50%。尤其在清明節過後，天氣會漸漸炎熱，往往是結石蠢蠢欲動的時候，這時候如果發生劇烈腰痛、血尿、排尿不順暢，甚至腸胃不適等症狀，就要小心有可能是尿路結石產生。

若想避免尿路結石產生，最重要的是多補充水份，每天至少需補充2000cc，同時多做跑跳的運動，減少結石結晶聚集堆積的機率。如果已有結石病史或是有結石家族史的民眾，則應定期接受腹部X光以及腎臟超音波檢查追蹤。

林口長庚紀念醫院社會服務處處長游靜宜指出，醫院年度辦理課室病友活動約200場，可提供病友疾病新知及精神支持。為因應防疫期很多病友擔心來醫院會有風險，因此改透過FB『長庚社會公益作伙來』粉絲頁，以直播方式讓病友可以與專業醫師互動，貼近大家的需求，讓衛教關懷不中斷。另針對志工隊教育訓練及龜山社區的健康講座，近期也將運用直播方式來進行。