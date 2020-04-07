全民抗疫零破口「oh care歐克威爾」有解方 輕鬆自備保護膜病菌無機可趁！

P113+全球獨家專利技術 最溫柔的抗菌防護專家《oh care歐克威爾》

普生股份有限公司自有品牌《oh care歐克威爾》以all care for the family為品牌理念，致力於提供安全性、抗菌效果佳、不產生抗藥性的居家溫和清潔選擇，全系列產品皆採用高親膚性、天然溫和的P113+抗菌胜肽藥成份製成，通過台灣SGS檢測，完全不含重金屬及有害微生物，使消費者皆能安心使用。「P113+」是篩選自人體口腔中天然的抗菌蛋白，為穩定、溫和之蛋白藥物，萃取自口腔唾液中，是抑菌效果最好、最穩定、溫和的十二胜肽，《oh care歐克威爾》期望帶給每一位消費者健康無負擔的抑菌方式，降低民眾接觸環境中的大量病菌所造成的疾病與危害，讓所有家庭都能在零有害化學的健康環境生活。

《oh care 歐克威爾》抗菌護手霜，潤澤同時給你立即的抗菌力，一擦即擁有4小時防護罩。圖／業者提供

普生總經理林孟德表示，「新冠肺炎疫情攀升，民眾防疫意識日益提高，帶動抗菌系列產品熱賣，自疫情爆發後，抗菌系列產品單就今年第一季業績相較2019全年度，竟成長逾六倍之多! 普生自有品牌《oh care歐克威爾》使用取之於人體的P113+抗菌胜肽，可以抑制常見40多種有害病原真菌與細菌，並以專利與實證資料佐證，讓歐克威抗菌系列產品，從眾多防疫商品中獲得消費者青睞！」為了持續領先市場，給予民眾最完整有效的防護力，研發團隊將不斷地鑽研與製造，提供符合民眾與家人日常各種使用需求的即時抗菌選擇。

三大「隨身抗菌神器」，防疫零破口提供完美隱形保護膜

日常生活中不斷宣導勤洗手的習慣，也不斷提醒雙手避免接觸眼、口、鼻，是因許多病源、病菌是透過飛沫與空氣為傳染途徑，像是現在的全球疫情問題。因此《oh care歐克威爾》提供民眾隨時隨地做好防疫、抗菌的準備，三大隨身抗菌神器「一擦兩噴噴」，皆採獨家專利成分，用最溫和的方式強力抵禦外在的病菌，形成一個保護膜，讓你使用後能夠安心，不怕有防疫疏漏。簡單、輕鬆、全效進行自我防護的習慣。

《oh care 歐克威爾》抗菌噴霧不同於市售環境殺菌劑，屬於化妝品等級，對肌膚溫和不刺激。。圖／業者提供

抗菌神器一：抗菌護手霜-擦出你的防護罩 健康白嫩肌守護教主

戴口罩，勤洗手成為民眾每日防疫的重點，除了敏感肌膚的民眾外，多數人的手部也開始因為頻繁清洗或噴灑酒精，缺乏油脂滋潤，導致肌膚不適，出現肌膚乾燥、粗糙、龜裂等症狀。《oh care歐克威爾》抗菌護手霜添加維生素B5、有機乳木果油等保濕修護成分，搭配獨家P113+抗菌胜肽，潤澤同時給你立即的抗菌力，一擦即擁有4小時防護罩，降低生活中看不見的病菌對人體的危害。

抗菌神器二：抗菌噴霧-零時差滅菌大師 噴出99.9%抗菌力

防疫期間通勤族照常出門上班，在搭乘大眾運輸工具時，免不了都會接觸到病毒來源，為了避免弄髒的雙手再汙染到口鼻，隨身攜帶抗菌噴霧相當重要，《oh care歐克威爾》抗菌噴霧的P113+成分能廣泛抑制超過40 種細菌，SGS檢測抗菌力達99.9%，不同於市售環境殺菌劑，屬於化妝品等級，對肌膚溫和不刺激，用於肌膚清潔也不會對環境造成汙染與傷害，抗菌、除臭、清潔等功能一手包辦。

抗菌神器三：口腔噴霧劑X漱口水-清新健康王牌 雙重防護帶著走

抗疫不能只做一半，雙手清潔後，口腔也不可忽視，謹記「勤洗手、多漱口」的口訣！《oh care歐克威爾》抑菌蛋白成分P113+，能與牙齒琺瑯質中的主要成份穩固結合，使用口腔噴霧劑，帶上漱口水旅行組，口腔清潔隨身帶著走，幫助琺瑯質薄膜形成一道自我保護屏障，維持口腔天然好菌，提升口腔健康與身體防禦力，從雙手到口腔層層防護，全面防疫不讓病菌有機可趁！

oh care歐克威爾官網：https://www.oh-care.com/

《oh care 歐克威爾》口腔噴霧劑、漱口水，提升口腔健康與身體防禦力，全面防疫不讓病菌有機可趁！。圖／業者提供





